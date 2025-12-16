Aprilia, uomo ferito a terra e scoppia la rissa nel quartiere Toscanini, denunciati in quattro

APRILIA – Momenti di tensione nella serata di ieri in via Toscanini ad Aprilia, dove dopo la segnalazione di una persona ferita in strada, all’arrivo della Polizia è scoppiata una rissa. All’arrivo delle pattuglie, la carreggiata era parzialmente bloccata e sul posto erano presenti più persone, mentre un uomo giaceva a terra lamentando forti dolori. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi sanitari e avviate le operazioni di messa in sicurezza dell’area, ma la situazione è rapidamente degenerata: i presenti hanno assunto atteggiamenti ostili e la discussione è sfociata in una violenta lite, con spintoni, schiaffi e pugni tra più soggetti.

Nonostante il tentativo degli operatori di separare le parti, si è reso necessario l’intervento di rinforzi, sul posto, con una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri. Durante le fasi di contenimento, uno dei partecipanti ha aggredito fisicamente gli agenti, costringendo le forze dell’ordine a ricorrere all’uso delle manette di sicurezza per riportare la calma ed evitare ulteriori rischi per i presenti.

All’origine dell’episodio, secondo quanto ricostruito dai poliziotti del Commissariato di Aprilia, un presunto investimento stradale con fuga del veicolo, fatto che è ora al vaglio delle autorità competenti. Gli uomini coinvolti, in totale 4 persone, due italiani e due cittadini stranieri di nazionalità tunisina, sono stati denunciati per il reato di rissa.