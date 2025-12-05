Avviso pubblico per la designazione di un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Latina 2032”

La Provincia di Latina ha pubblicato l’avviso per l’acquisizione delle candidature finalizzate alla designazione del proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Latina 2032”, l’ente incaricato di programmare e coordinare le iniziative legate alle celebrazioni del centenario della città. L’obiettivo della selezione è individuare una figura competente, autorevole e dotata dei requisiti di professionalità e indipendenza richiesti dalla normativa vigente, chiamata a rappresentare l’Ente provinciale all’interno dell’organo di amministrazione della Fondazione, che avrà un ruolo centrale nell’organizzazione dei progetti culturali, storici e sociali previsti in vista del 2032. A Quello riservato per la nomina al CDA della Fondazione si aggiunge poi l’avviso per due figure da inserire nel comitato tecnico scientifico. Entrambi gli avvisi sono consultabili sul sito della Provincia di Latina.

«Con questi avvisi – afferma il Presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli – compiamo un passo significativo verso la costruzione del percorso che ci accompagnerà alle celebrazioni del centenario di Latina. La Fondazione ‘Latina 2032’ sarà il fulcro delle attività culturali, istituzionali e progettuali che racconteranno la storia della città e ne disegneranno il futuro.

Per questo la scelta dei rappresentanti provinciali rivestono un’importanza strategica: servono personalità capaci di interpretare gli obiettivi della Fondazione con visione, responsabilità e una profonda conoscenza del territorio». Stefanelli aggiunge: «Invitiamo chi possiede i requisiti a presentare la propria candidatura. È un’occasione per contribuire in modo concreto a un progetto che riguarda l’intera comunità pontina».

Le domande possono essere presentate entro le rispettive scadenze, tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Provincia di Latina o attraverso PEC all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it, indicando nell’oggetto la dicitura relativa alla candidatura per la Fondazione “Latina 2032”.

I rappresentanti designati svolgeranno il proprio incarico a titolo gratuito.