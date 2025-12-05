Confesercenti: il “fare impresa” si apre al mondo della scuola, oggi il seminario a Latina

LATINA – “Fare Impresa, Governare i Cambiamenti” è stato il tema del seminario che si è svolto lo scorso giovedì 4 dicembre presso la Sala Convegni della Facoltà di Economia dell’Università “La Sapienza” di Latina, eccezionalmente messa a disposizione dal Cersites. L’iniziativa, organizzata dalla Confesercenti di Area con il contributo della CCIAA Frosinone–Latina, ha coinvolto oltre duecento studenti dell’Istituto “Vittorio Veneto-Salvemini” con i propri docenti riscuotendo grande interesse. Gli studenti hanno potuto ascoltare e confrontarsi su temi concreti legati all’avvio d’impresa e ai primi passi per creare una propria attività produttiva. Numerosi i relatori che si sono alternati, approfondendo i diversi aspetti dell’autoimprenditorialità. L’incontro si è aperto con l’intervento del Vicepresidente provinciale Confesercenti Latina, Massimo Ceccarini, seguito dai saluti dell’Assessore Francesca Tesone, in rappresentanza del Sindaco di Latina Matilde Celentano, e della Prof.ssa Marilisa Subiaco per l’Istituto “Vittorio Veneto-Salvemini”. I panel tematici hanno affrontato l’analisi di un’idea imprenditoriale, la redazione del Business Plan, il microcredito e l’accesso ai bandi agevolativi. Su questi ultimi è intervenuta la commercialista ed esperta di finanza agevolata Federica D’Erme, illustrando le principali procedure amministrative necessarie per avviare un’attività. Particolarmente apprezzata la testimonianza di Gabriele Feudo, co-founder e CEO della start up innovativa Keplero A, che ha raccontato il suo percorso da studente universitario a imprenditore di successo a soli 25 anni. La start up è stata recentemente premiata alla terza edizione di “Giovani e Futuro”, iniziativa promossa dalla Commissione Politiche Giovanili della Regione Lazio.

Ivan Simeone, coordinatore provinciale Confesercenti Latina e moderatore del seminario, ha approfondito il ruolo del Business Plan e del microcredito come strumenti chiave per aiutare i giovani startupper, sottolineando l’importanza dell’attività di tutoraggio.

L’intervento introduttivo di Luigi Gallo, mental coach professionista, ha messo in luce il valore del metodo e della costanza, elementi essenziali per costruire un progetto imprenditoriale solido.

Un focus sulle opportunità professionali nel settore turistico è stato offerto da Paola Cosimi, CEO di CSC Tours e Destination Manager, che ha illustrato i percorsi possibili per fare impresa nel mondo dell’accoglienza e contribuire allo sviluppo dell’economia turistica.

Grazie al collegamento da remoto con Matteo Samperi, giovane CEO di Elevate Agency, è stato approfondito il tema della gestione del marketing sui social e dell’importanza della digitalizzazione per le nuove attività produttive.

Il seminario si è concluso con l’intervento del Delegato Giovani Imprenditori Confesercenti, Matteo Tulli, che ha invitato i ragazzi ad adottare un approccio consapevole e proattivo nel diventare protagonisti del proprio futuro imprenditoriale, suscitando grande interesse ed entusiasmo tra i partecipanti e che vedrà Confesercenti, nei prossimi mesi, impegnata in nuovi approfondimenti orientati all’alternanza scuola-lavoro.