Cisterna, al via gli eventi del Natale Cisternese

Cisterna di Latina si prepara a vivere una giornata all’insegna dello shopping natalizio e delle tradizioni con il Mercato dell’Immacolata, l’appuntamento dedicato alle merci varie e al settore ortofrutticolo-alimentare.

Presso l’area mercatale di Via delle Province, lunedì 8 dicembre il mercato sarà attivo dalle ore 6.00 alle ore 14.00, offrendo ai cittadini una ricca occasione per anticipare i regali di Natale e vivere l’atmosfera delle feste tra bancarelle, profumi e colori tipici del periodo.

Intanto ieri ha preso ufficialmente il via il Natale Cisternese 2025, con l’inaugurazione dell’“Albero della Sicurezza” presso la Chiesa di San Valentino, a cura di Azione Cattolica e della Parrocchia San Valentino; e nella Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, con il concerto gospel “Voci di gioia, Pellegrini di speranza!”, organizzato dal Rotary Club Aprilia-Cisterna.

Il calendario degli eventi prosegue con la Festa dell’Immacolata Concezione: l’apertura del “Presepe a Palazzo”, giunto alla sua 39ª edizione, allestito nelle suggestive Grotte di Palazzo Caetani. L’inaugurazione è prevista alle ore 10.00, a cura del Gruppo Promotore del Presepe. L’ingresso sarà gratuito e il presepe resterà aperto al pubblico nei giorni: 8, 14, 21, 25, 26, 28 dicembre 2025 e 4, 5, 6 gennaio 2026, con orari 10.00 – 12.30 e 16.00 – 19.00. Aperture speciali sono previste il 24 dicembre dalle ore 23.00 e il 1° gennaio dalle ore 16.00 alle 19.00.

Nel pomeriggio dell’8 dicembre si terrà uno dei momenti più simbolici del Natale: l’Accensione dell’Albero di Natale, in programma alle ore 17.00 in Piazza Saffi, fronte Corso della Repubblica, grazie al contributo degli sponsor S.T.I. srl e STIM.