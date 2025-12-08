Maratona di Latina, oltre mille partecipanti da tutta Italia per un’edizione più che riuscita

Oltre mille persone hanno dato vita domenica 7 dicembre ad una riuscitissima 24esima edizione della Maratona di Latina, evento coorganizzato dal Comitato Territoriale UISP Latina Aps e dal Comune, nell’ambito del ricco programma di eventi per il periodo natalizio. Mille persone alle quali si aggiungono i tanti passanti assiepatisi a ridosso delle transenne per accogliere l’arrivo dei protagonisti al traguardo di piazza San Marco: la città ha risposto presente con un pubblico coinvolto e caloroso, così come hanno risposto presente gli oltre 200 partecipanti alla prima edizione della Dog Run e le decine di cittadini lanciatisi alla riscoperta dei luoghi iconici di Latina con la passeggiata “A spasso con Pennacchi” promossa dall’associazione “Il Cammino” Asd e accompagnata dalla lettura di alcuni brani del celebre scrittore pontino.

Un successo accolto con entusiasmo dal presidente provinciale UISP, Andrea Giansanti: “E’ stato un evento sportivo, ma anche all’insegna della cultura, della storia, dell’inclusione e dell’aggregazione. Non a caso abbiamo iniziato la cerimonia di premiazione con i veri, grandi protagonisti di questa giornata: Cristian e Max, due ragazzi con disabilità iscritti alla staffetta e accompagnati dai volenterosi e infaticabili componenti delle associazioni “Amici di Massi” e “Il Libro di Emiliano”. Da evidenziare anche la presenza dell’Aism e l’apporto dei “Motopatitori” e de “I Tuareg”, così come ringrazio le oltre 200 persone mobilitate per presidiare il percorso, tra polizia locale, polizia provinciale, stradale, protezione civile, polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza”. Giansanti ha anche sottolineato l’importanza del sostegno da parte delle istituzioni: “Il nostro ringraziamento va alla Regione Lazio e in particolare all’assessore Elena Palazzo, così come un plauso va rivolto all’assessore allo Sport Andrea Chiarato e al presidente della Commissione Sport Claudio Di Matteo, presenti oggi, alla vigilia e anche durante i preparativi. Un’altra presenza molto gradita è stata quella di Fabrizio Federici, il presidente UISP Lazio autentico riferimento per la nostra realtà. Per quanto ci riguarda, invece, dobbiamo molto al contributo del vicepresidente Andrea Bentini, del nostro inarrestabile “generale” Domenico Lattanzi e di un sempre disponibile ed efficiente Andrea Dorati. Completo i ringraziamenti con il delegato provinciale del Coni Mauro Di Prospero, estendendoli anche a tutti i componenti del Comitato e naturalmente ai nostri partner, decisivi come sempre per il loro sostegno”.

L’ESITO DELLE GARE

I primi a tagliare il traguardo di piazza San Marco sono stati naturalmente i protagonisti della 9 km, arrivata a un totale di 250 iscritti. Il “solito” Gabriele Carraroli, portacolori del Centro Fitness Montello, ha chiuso con un tempo di 31’31’’, davanti al bolognese Andrea Sgaravatto dell’Atletica Casone Noceto (31’40’’) e a Francesco Guidi dell’Atletica Sermoneta (32’20’’). Tra le donne altro trionfo per Montello con Anna Cozzolino (40’09’’) davanti ad Alessandra Scaccia della Frosinone Sport (40’42’’) e a Maria Marotta della Calcaterra Sport (40’48’’). Tempi di tutto rispetto, poi, per la distanza dei 42,195 km, che ha visto impegnati oltre 350 atleti.

Il re della Maratona di Latina, accolto dagli applausi di un numeroso pubblico, è stato Dario Oddi dell’Atletica Città dei Papi Anagni, riuscito a chiudere con un ragguardevole 2:39’39’’. Di rilievo anche la prova di Pietro Carbotti del Runners Team Colleferro (2:44’20’’), seguito da Fabrizio Vannoli della Olibanum OverRunners (2:45’’04’’). Il suo compagno di squadra Christian Milana si è piazzato quarto (2:46’56’’) e per la cerimonia di premiazione ha trovato posto anche Roberto Mastroianni dell’Atl. Città dei Papi Anagni (2:47’10’’).

La regina della Maratona di Latina è stata invece Giovanna Ungania della XSolid Sport Lab (3:13’24’’), seguita da Valeria Sortino della Nuova Podistica Latina (3:37’26’’), da Anna Lisa Nerone della Podistica Priverno (3:42’54’’), dalla sua compagna di squadra Loredana Santoro (3:58’50’’) e da Maria Flavia Venditti della Nuova Podistica Latina (4:00’36’’).

Un’altra grande novità di quest’anno era la Staffetta della Maratona, impreziosita dalla partecipazione dei ragazzi con disabilità. A vincere è stata la giovane squadra della Polisportiva Sonnino con un tempo complessivo di 2:45’20’’, davanti al Running Club Latina e all’Asd Corax. Quest’ultima è stata anche premiata come prima delle squadre miste.

Oltre alla raffica di premi per tutte le categorie, l’UISP ha provveduto anche a consegnare riconoscimenti alle prime cinque società, emerse da una lista di realtà provenienti da tutta Italia e perfino dall’Estero. A vincere questa graduatoria, rilevata sul dato complessivo delle varie distanze, è stata la Nuova Podistica Latina, davanti a Centro Fitness Montello e Running Club Latina.