“Commercio, Impresa e Digitalizzazione”, a Latina il meeting professionale di Confesercenti

LATINA – L’importanza della digitalizzazione delle attività commerciali e delle micro-piccole imprese, è il tema che verrà affrontato nel meeting professionale che si terrà mercoledì prossimo 17 dicembre, con inizio dei lavori alle ore 16,30 presso l’Hotel Europa di Latina dal titolo “Commercio, Impresa e Digitalizzazione”.

Promosso dalla Confesercenti di Area, con il patrocinio del Comune di Latina e dell’Agenzia “Latina Formazione Lavoro”, l’Evento rappresenta una risposta concreta alla crescente necessità di digitalizzazione del tessuto commerciale locale ed è un’occasione di confronto tra esperti, professionisti e istituzioni, con l’obiettivo di offrire soluzioni pratiche e visioni strategiche per affrontare le trasformazioni in atto.

L’apertura dei lavori vedrà il saluto del presidente provinciale di Confesercenti Susanna Gloria Mancinelli e del Presidente regionale Confesercenti del Lazio Valter Giammaria.

Il meeting professionale vede la co-organizzazione dell’ODCEC, l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Latina.

Tra gli esperti che interverranno il Prof. Idiano D’Adamo, docente presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università “La Sapienza” di Roma, che condividerà le sue competenze sulle tecnologie emergenti e sull’impatto che queste hanno sui processi aziendali. Altro intervento significativo sarà quello di Corrado Luca Bianca, Coordinatore nazionale di Assoturismo, che parlerà di come la digitalizzazione può essere un motore di crescita anche nel settore turistico, strettamente legato al commercio e alla valorizzazione del territorio.

Numerosi altri interventi toccheranno temi specifici, tra cui l’innovazione digitale e la trasformazione dei modelli di business. Parteciperanno ai lavori esperti come Andrea Nicolò, consulente per l’innovazione digitale di Team System Enterprise, e Stefano Pignatelli, commercialista. Matteo Sampieri, CEO di Elevate Agency, illustrerà il percorso fatto con il corso base sulla digitalizzazione.

Completerà il quadro Matteo Tulli, imprenditore e delegato provinciale di “Impresa Giovani” di Confesercenti, che discuterà del futuro dell’imprenditoria giovanile e delle opportunità offerte dal digitale per il settore.

L’incontro ha una valenza professionale ed orientato alla concretezza, che guarda ai processi di cambiamento in atto nel mondo del commercio ed in particolare del Retail; territorio pontino che vede avvicinarsi il proprio centenario e che richiede nuove sfide di crescita economica.

L’iniziativa rientra in un più ampio progetto, sostenuto dalla Camera di Commercio di Frosinone-Latina, finalizzato a sensibilizzare, informare e formare gli operatori commerciali nell’ambito delle nuove tecnologie per avere una sempre maggiore competitività sul mercato e riuscire a coniugare il tradizionale ruolo economico e sociale del negozio di vicinato con le nuove tecnologie ed i servizi digitali.

I lavori vedranno interventi del Presidente della CCIAA Giovanni Acampora, del CEO della “Latina Formazione Lavoro” Diego Cianchetti e della Presidente dell’ODCEC Raffaella Romagnoli. Porterà il saluto dell’Amministrazione comunale il Sindaco di Latina Matilde Celentano.

Le conclusioni saranno affidate a Cosimo Peduto, Direttore regionale di Confesercenti, che sottolineerà l’importanza di un approccio pragmatico e orientato al risultato, in un momento storico in cui la digitalizzazione è più che mai un fattore decisivo per la competitività delle imprese.

I lavori saranno coordinati da Ivan Simeone, Coordinatore provinciale Confesercenti.

Per i commercialisti, sono previsti crediti formativi.