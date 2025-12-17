Parte da Latina EatUp, la nuova applicazione che supporta il mondo della ristorazione

EatUp sceglie Latina per il lancio nazionale, che ha come obiettivo supportare il mondo della ristorazione sostenendo anche il territorio di origine del gruppo di giovani imprenditori. EatUp è la nuova applicazione pensata per innovare il rapporto tra ristorazione, marketing e comunità locale presentata in anteprima sulla piattaforma iOs di Apple. Il team è stato già protagonista di esperienze di successo nel panorama digitale internazionale, infatti arriva dall’esperienza di Reeflex, azienda tech nata a Latina e affermatasi a livello globale nel settore degli accessori smart per la fotografia mobile. Reeflex si è distinta negli anni per la capacità di unire progettazione, tecnologia e visione imprenditoriale, ottenendo riconoscimenti internazionali. Un percorso che ha dimostrato come anche da un territorio di provincia possano nascere progetti capaci di competere sui mercati globali. E così dopo questo successo hanno deciso di sperimentare altri settori ed ecco che arriva EatUp, che nasce con un obiettivo chiaro: supportare concretamente il settore della ristorazione, uno dei pilastri dell’economia locale, attraverso strumenti digitali semplici, immediati e orientati ai risultati. EatUp, molto intuitiva, permette agli utenti di prenotare in pochi tap, scoprire eventi, accedere a offerte dedicate e condividere l’esperienza con la propria rete sociale. Allo stesso tempo, offre ai ristoratori una piattaforma di marketing evoluta per promuovere il locale, gestire la visibilità, attrarre nuovi clienti e fidelizzare quelli esistenti. Non solo prenotazioni, quindi, ma un ecosistema digitale che integra promozione, dati, comunicazione e relazione con il cliente, pensato per rispondere alle esigenze reali delle attività di ristorazione contemporanee.

La scelta di lanciare EatUp in anteprima nazionale proprio a Latina non è casuale. «Abbiamo voluto partire da qui – spiegano i fondatori – perché crediamo che Latina abbia tutte le caratteristiche per diventare un laboratorio di innovazione: imprenditori dinamici, un tessuto di locali attivi, una comunità giovane e pronta a sperimentare. EatUp nasce per creare valore locale, ma con una visione scalabile a livello nazionale».

Mattia Marvardi, Brand Manager e Simone De Angelis Head of Development sono stati ospiti di Radio Immagine intervistati da Antonella Melito

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del territorio attraverso il digitale, dimostrando come competenze sviluppate in contesti internazionali possano diventare leva di crescita per l’economia locale.

Con EatUp, Latina diventa così il punto di partenza di un progetto nazionale che unisce tecnologia, imprenditoria e ristorazione, mettendo al centro le persone, le esperienze e la qualità dell’offerta.