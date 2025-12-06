Domenica alle 18 arriva Piacenza sulla strada del Cisterna Volley

La Gas Sales Bluenergy Piacenza sulla strada del Cisterna. Domenica alle 18 al Palasport di via Delle Province si gioca la decima giornata della SuperLega. La squadra di Morato, messa alle spalle la sconfitta di Verona, è tornata ad allenarsi questa mattina, lo farà anche oggi pomeriggio, poi nuova seduta sabato (mattina), la rifinitura è in programma nella mattinata di domenica. L’obiettivo in casa Cisterna è voltare pagina, dimenticare il periodo no (tre sconfitte di fila senza conquistare set) e tornare a far punti. Sicuramente l’avversario non è di quelli semplici da affrontare: la Gas Sales Bluenergy Piacenza è una squadra con tanta qualità ed è reduce da due successi consecutivi, contro Monza e Padova. Due vittorie che hanno portato al Piacenza sei punti in classifica. Per Cisterna sarà importante giocare una grande gara, lottando dall’inizio alla fine.

Alessandro Fanizza: “Dopo tre sconfitte consecutive abbiamo bisogno di un risultato positivo e di una grande prova. Sicuramente Piacenza non è l’avversario ideale da affrontare in questo momento: è in serie positiva e sta giocando una buona pallavolo. Si tratta di una squadra che può contare su uno dei centrali più forti al mondo, ma Simon non è l’unico campione: Piacenza ha grandi risorse sia in attacco sia al palleggio, per non parlare del servizio. E’ un team completo che sa spingere molto, noi dovremo essere pazienti e allo stesso tempo bravi a sfruttare le occasioni che ci verranno concesse”.

“Abbiamo analizzato quello che non è andato a Verona, stiamo lavorando tanto per migliorare. Nei primi due set siamo riusciti a giocare bene fino ad un certo punto, poi ci è mancato qualcosa nei momenti decisivi; nel terzo Verona ha spinto molto ed è stato difficile trovare le contromosse giuste. Abbiamo subito la loro float, cosa che non era mai successo finora. Domenica torneremo a giocare in casa, dopo due trasferte consecutive, e il nostro pubblico potrà darci una grossa mano”.