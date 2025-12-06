Luminarie, Maenza si accende per il Natale

Una stella cometa luminosa alta quasi trenta metri domina il Belvedere di Maenza e dà ufficialmente il via a “Il Magico Natale nel Borgo di Maenza”, il cartellone di appuntamenti che dall’8 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026 trasforma il borgo medievale in una scenografia di luci, tradizione e atmosfera festiva. Il centro storico si prepara ad accogliere cittadini e visitatori con un programma ricco di spettacoli, degustazioni, musica e iniziative pensate per tutte le età.

L’8 dicembre, come da tradizione, l’arrivo della Slitta di Babbo Natale accompagnerà bambini e famiglie verso l’accensione della grande Stella, delle luminarie in piazza Lepri, dell’Albero di Natale in piazza La Portella e del Percorso dei Presepi che, per tutto il periodo delle feste, punteranno i riflettori sull’identità artistica e culturale del borgo.

Nel weekend del 13 e 14 dicembre si anima il Villaggio di Babbo Natale in piazza La Portella, mentre il Castello ospita “Castello diVino”, un appuntamento che unisce degustazioni, mostra mercato enogastronomica, musica live e dj set. Lo stesso palinsesto verrà replicato nel weekend successivo, il 20 e 21 dicembre.

Lunedì 22 dicembre il Castello accoglierà il Phoenix Gospel Choir, protagonista del concerto gospel dopo il successo ottenuto a Italia’s Got Talent. Dopo le festività natalizie, il programma riparte il 27 dicembre con un’intera giornata dedicata alle scuole, alla tecnologia, all’olivicoltura, alla musica e agli eventi conviviali.

Domenica 28 dicembre Maenza vivrà una giornata particolarmente intensa con la Passeggiata Poetica tra i vicoli del borgo, uno spettacolo mattutino, l’Urban Trail “Corriamo tra i Presepi” nel pomeriggio e la tradizionale rievocazione della Natività. Il 29 dicembre sarà invece dedicato alla fantasia con “Natale da Favola – Favole di Sabbia”, mentre il 30 dicembre spazio alla cultura con la presentazione del libro “Tanto di Cappello – Quando lo sport diventa Fair Play”. L’anno si chiuderà il 31 dicembre con l’Happy Hour di Fine Anno in piazza.

Il nuovo anno si aprirà con l’Escape Room al Castello e con la festa della Befana, fino ad arrivare all’11 gennaio, quando la manifestazione si concluderà con la tradizionale giornata dedicata a polenta e crespelle in piazza. Il programma completo è disponibile sul sito della Pro Loco di Maenza.