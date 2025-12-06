ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Luminarie, Maenza si accende per il Natale

al Belvedere una stella cometa di trenta metri inaugura un mese di eventi

Una stella cometa luminosa alta quasi trenta metri domina il Belvedere di Maenza e dà ufficialmente il via a “Il Magico Natale nel Borgo di Maenza”, il cartellone di appuntamenti che dall’8 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026 trasforma il borgo medievale in una scenografia di luci, tradizione e atmosfera festiva. Il centro storico si prepara ad accogliere cittadini e visitatori con un programma ricco di spettacoli, degustazioni, musica e iniziative pensate per tutte le età.

L’8 dicembre, come da tradizione, l’arrivo della Slitta di Babbo Natale accompagnerà bambini e famiglie verso l’accensione della grande Stella, delle luminarie in piazza Lepri, dell’Albero di Natale in piazza La Portella e del Percorso dei Presepi che, per tutto il periodo delle feste, punteranno i riflettori sull’identità artistica e culturale del borgo.

Nel weekend del 13 e 14 dicembre si anima il Villaggio di Babbo Natale in piazza La Portella, mentre il Castello ospita “Castello diVino”, un appuntamento che unisce degustazioni, mostra mercato enogastronomica, musica live e dj set. Lo stesso palinsesto verrà replicato nel weekend successivo, il 20 e 21 dicembre.

Lunedì 22 dicembre il Castello accoglierà il Phoenix Gospel Choir, protagonista del concerto gospel dopo il successo ottenuto a Italia’s Got Talent. Dopo le festività natalizie, il programma riparte il 27 dicembre con un’intera giornata dedicata alle scuole, alla tecnologia, all’olivicoltura, alla musica e agli eventi conviviali.

Domenica 28 dicembre Maenza vivrà una giornata particolarmente intensa con la Passeggiata Poetica tra i vicoli del borgo, uno spettacolo mattutino, l’Urban Trail “Corriamo tra i Presepi” nel pomeriggio e la tradizionale rievocazione della Natività. Il 29 dicembre sarà invece dedicato alla fantasia con “Natale da Favola – Favole di Sabbia”, mentre il 30 dicembre spazio alla cultura con la presentazione del libro “Tanto di Cappello – Quando lo sport diventa Fair Play”. L’anno si chiuderà il 31 dicembre con l’Happy Hour di Fine Anno in piazza.

Il nuovo anno si aprirà con l’Escape Room al Castello e con la festa della Befana, fino ad arrivare all’11 gennaio, quando la manifestazione si concluderà con la tradizionale giornata dedicata a polenta e crespelle in piazza. Il programma completo è disponibile sul sito della Pro Loco di Maenza.

