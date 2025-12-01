Salta la linea di alimentazione dei treni fra Monte S. Biagio e Fondi, disagi domenica sera

LATINA – Forti disagi domenica sera per i passeggeri della linea ferroviaria Roma – Napoli via Formia per un inconveniente tecnico al sistema di alimentazione dei treni tra Monte S. Biagio e Fondi Sperlonga. Impossibile tornare a casa. Il guasto intorno alle 20 ha comportato attese anche di due ore per chi doveva spostarsi, molti treni sono stati cancellati e i ritardi hanno raggiunto i 120 minuti obbligando chi era in attesa ad attendere la notte prima di poter tornare a casa.