Crisi climatica, l’acqua è sempre meno: in azione le prime paratoie “intelligenti” realizzate dal Consorzio di Bonifica di Latina

LATINA – Il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest sta investendo 80 milioni di euro per migliorare la gestione dell’acqua sul territorio pontino e proteggere il suolo. Di fronte alla crisi climatica e alla scarsità della risorsa idrica, infatti, la sfida per salvare l’agricoltura (ma anche alcuni preziosi beni naturali) non può che essere il risparmio idrico e l’uso intelligente dell’acqua disponibile. Per questo l’Ente ha messo in campo un progetto, in parte già attivo, che si avvale dell’intelligenza artificiale. Il punto è stato fatto ieri dal presidente del Consorzio di Bonifica, Lino Conti.

LE PARATOIE INTELLIGENTI – “Dobbiamo partire dal presupposto – ha sottolineato Conti nel suo intervento – che l’acqua c’è sempre di meno, non si parla più di cambiamento climatico, ma di crisi climatica, per cui bisogna essere pronti a gestire l’acqua che abbiamo a disposizione. Stiamo realizzando un importantissimo progetto, lo chiamiamo “paratoie intelligenti”, che prevede la sostituzione di tutte le paratoie, ben 130, che sono nell’area della cosiddetta irrigazione di soccorso. Non avremo più delle turnazioni di acqua azionate da nostri dipendenti, ma avremo delle paratoie automatiche che un programma di intelligenza artificiale comanderà sulla base delle effettive esigenze. Quindi non avremo più uno spreco di acqua, ma un’acqua che verrà data sulla base delle effettive esigenze dell’azienda agricole. Stimiamo, grazie a questo importante progetto, di risparmiare circa 20 milioni di metri cubi d’acqua all’anno”.

Il progetto è in parte già attivo e sarà concluso entro febbraio 2026.

“Le prime paratoie che sono state installate, sono perfettamente funzionanti – prosegue Conti – e abbiamo avuto modo di constatarne la sensibilità e l’azionamento a distanza mediante questo programma. Per fare un esempio: se ci sono tre soggetti che stanno utilizzando l’acqua in quel canale, la paratoia si abbasserà sulla base della richiesta di tre soggetti. Se non vi è nessuno che sta utilizzando l’acqua, il programma riconosce che non c’è bisogno di acqua e la paratoia si alzerà completamente”.

DIFESA DEL SUOLO – Parallelamente, il Consorzio di Bonifica è impegnato in opere di difesa del suolo, anche attraverso l’accelerazione sul fronte della manutenzione dei canali di bonifica.

“In merito alla difesa del suolo, il Consorzio sta mettendo in atto una serie di interventi atti a fronteggiare quegli effetti che derivano dai cambiamenti climatici. Piove sempre di meno, ma quando piove, i fenomeni sono sempre più intensi e quindi bisogna essere pronti a fronteggiare questo tipo di eventi. Innanzitutto dobbiamo avere i nostri canali di bonifica sempre ben manutenuti – aggiunge il Presidente del Consorzio di Bonifica -. In provincia abbiamo 4.800 chilometri di canali che raccolgono l’acqua e la convogliano verso il mare o verso i nostri impianti di bonifica. Poi abbiamo 32 impianti di bonifica che comunque devono essere sempre efficienti. I nostri impianti di bonifica prelevano dal terreno 220 milioni di metri cubi di acqua all’anno, che è una quantità enorme, quindi dobbiamo avere i nostri impianti sempre in perfetta efficienza”.

LAVORI STRAORDINARI – In provincia stiamo inoltre realizzando degli interventi straordinari su alcuni canali come per esempio il canale Elena nel comune di San Felice Circeo, sia sul corso principale che sugli affluenti, per una lunghezza complessiva di circa 16 chilometri. Stiamo poi realizzando una manutenzione straordinaria sul canale Selcella, che è un canale importantissimo che raccoglie l’acqua di circa 10 mila ettari in comune di Pontinia e limitrofi per poi convogliarla verso l’impianto idrovoro di Mazzocchio che è l’impianto più importante della provincia”, conclude Conti.