Latina videosorvegliata, in funzione al momento 11 telecamere

LATINA – Sono 11 le telecamere di videosorveglianza già in funzione a Latina. Lo rende noto il Comune in una nota nella quale fa il punto sull’infrastruttura, tra attive, da collaudare e telecamere che devono essere ancora installate.

“Sono 11 le telecamere – finanziate dalla Regione Lazio, per un importo di circa 80mila euro – in corso di istallazione coerentemente con il progetto approvato”, si legge in una nota dell’Ente.

Sono installate, ma non ancora in funzione, tre telecamere finanziate con i fondi del Ministero dell’Interno, per un importo di 64mila euro. Si trovano due sul lungomare nel tratto B, e la terza nei pressi del centro Al Karama di via Monfalcone. “I tre dispositivi, tutti “targa system”, saranno utilizzabili dopo il collaudo, previsto entro la fine dell’anno”, prosegue la nota.

Altre sei telecamere “targa system” si trovano dislocate sul territorio e sono in funzione da oltre un anno. Sono funzionanti anche le cinque telecamere in centro, installate a settembre 2025.

E qui arriva il futuro. Dopo gli ultimi eclatanti fatti di cronaca, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e l’assessora Luisa Regimenti, hanno assicurato fondi straordinari: “E’ in fase di progettazione il potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale, finanziato dalla Regione Lazio con un contributo speciale di 500mila euro – puntualizzano dal Comune che parteciperà inoltre al bando regionale “Lazio Sentinel 2030” per rafforzare la dotazione tecnologica in materia di sicurezza urbana. Per l’adesione a questo stesso bando, finanziato con i fondi Fesr 2021-2027, è in fase la necessaria progettazione che, nel caso specifico, prevede anche l’istituzione di una control room presso il comando della Polizia Locale”.

Della prossima installazione di una Control Room a Latina ha parlato invece, a margine di un incontro pubblico di Forza Italia che si è tenuto nei giorni scorsi a Latina, l’assessora regionale Regimenti