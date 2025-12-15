Pugile morto a Ponza, appello del consulente della famiglia al ministro Nordio: “Ci incontri. Giustizia per Gimmy Pozzi”

PONZA – Rischia di essere archiviato il caso di Gimmy Pozzi il 28enne pugile romano deceduto a Ponza nell’estate del 2020 in circostanze che ancora oggi restano misteriose. “Il rischio di vedere archiviato il caso di Gimmy Pozzi, giovane uomo la cui morte resta ancora avvolta da gravi ombre, rappresenta non solo una ferita per la famiglia, ma una sconfitta per lo Stato di diritto. È una vicenda che continua a porre interrogativi irrisolti, zone grigie che non possono essere liquidate velocemente e senza ulteriori approfondimenti. In queste ore decisive, la richiesta della famiglia è semplice e insieme lacerante: non spegnete la luce sulla verità”. A parlare è il criminologo Michel Emi Maritato, nominato comune consulente di parte dalla famiglia Pozzi, che rivolge un accorato appello al ministro della Giustizia Carlo Nordio chiedendo di essere ricevuti con urgenza. “Non chiediamo privilegi, chiediamo ascolto. Il caso Pozzi non può essere archiviato nel silenzio. Per Gimmy, per la sua famiglia, chiediamo giustizia e verità”, dichiara il legale definendo l’eventuale archiviazione “un insulto alla memoria di Gimmy e alla dignità dei suoi cari”. “Nelle carte del procedimento – conclude Maritato – restano passaggi non chiariti, dinamiche non pienamente indagate, testimonianze da approfondire e incongruenze che non possono essere ignorate”.