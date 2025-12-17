Natale a Cisterna, weekend ricco di eventi nel centro città

Entra nel vivo il calendario del Natale Cisternese 2025, che nel fine settimana propone tre giorni di eventi tra musica, luci, animazioni per bambini, solidarietà e tradizione. Un programma diffuso che coinvolgerà il centro cittadino e alcuni dei luoghi simbolo di Cisterna, offrendo appuntamenti pensati per tutte le età.

Si comincia venerdì 19 dicembre alle 19 nella Corte di Palazzo Caetani con “Natale in jazz”, affidato alla formazione Jazz Combo e alla voce di Rossana Canta. Il concerto accompagnerà il pubblico in un viaggio che parte dallo swing per arrivare alle contaminazioni del latin jazz e del jazz rock. Il gruppo, diretto dal maestro Nando Martella, nasce all’interno del progetto “Jazz & dintorni” e vanta numerose esibizioni in festival e rassegne specializzate. Alla voce Rossana Canta, artista impegnata in diversi progetti musicali e nota anche per le sue partecipazioni televisive.

Sabato 20 dicembre, a partire dalle 15, spazio all’animazione con il ritorno di “Babbo Natale in Vespa”, a cura del Vespa Club Cisterna. Nel pomeriggio, il Centro Polivalente San Valentino ospiterà lo spettacolo “Il viaggio di Babbo Natale e i suoi amici”, mentre alle 17, lungo Corso della Repubblica, è in programma uno dei momenti più attesi: l’accensione delle lucigrafie presso l’ex Palazzo Comunale, recentemente restaurato, che darà ufficialmente il via all’atmosfera natalizia in città.

La serata proseguirà nella Corte di Palazzo Caetani con la “Festa della luce: noi cantiamo la Santa Allegrezza”, dedicata alle tradizioni musicali popolari, per poi culminare alle 19 nel Giardino di Piazza XIX Marzo con la “Gospel Night” dei Big Soul Mama. Attivi dalla metà degli anni Novanta e diretti dal maestro Roberto Del Monte, i Big Soul Mama sono una delle formazioni gospel più importanti del panorama italiano e hanno collaborato anche con Tiziano Ferro, che li volle nel suo primo album e nel tour successivo.

Domenica 21 dicembre si apre all’insegna della tradizione e delle famiglie. In mattinata sono previste le visite a ingresso libero al Presepe nelle Grotte e al Mondo di Babbo Natale a Palazzo Caetani. Alle 10 la Banda Musicale “Città di Cisterna” animerà il centro con “La Banda dei Babbi Natale”, mentre alle 10.30, nella Corte di Palazzo Caetani, spazio alle letture animate “I Fratelli Natale”, dedicate ai bambini dai tre anni.

Il pomeriggio sarà dedicato alla solidarietà con la raccolta fondi Telethon, in programma dalle 16.30 alle 20.30 al Palazzetto dello Sport, a cura di MGA Studios. Alle 18, nella Sala Polifunzionale “Montalcini” della Biblioteca comunale, andrà in scena lo spettacolo “InCanto di Natale… Atmosfera di Gioia”, a cura di Tania Frison. A chiudere il fine settimana sarà il terzo appuntamento della rassegna gospel, con il concerto dell’Angel Choir nella Chiesa di San Valentino, diretto da Milena Zuppardo e accompagnato al pianoforte da Francesco Franzese.