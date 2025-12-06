ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Pontinia, controlli dei Carabinieri in un’azienda zootecnica: denunciato il titolare

Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Pontinia, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina e sotto il coordinamento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno svolto un accesso ispettivo in un’azienda del posto specializzata nell’allevamento di animali. L’intervento rientra nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno del caporalato.

Le verifiche hanno portato alla denuncia del titolare, un uomo di 41 anni del luogo, accusato di non aver redatto il documento di valutazione dei rischi e di non aver garantito la necessaria sorveglianza sanitaria ai lavoratori. Secondo quanto accertato, mancavano inoltre la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza e la formazione specifica per l’uso delle attrezzature. Le violazioni comportano ammende per circa 7.800 euro.

Nel corso del controllo i militari hanno esaminato la posizione di due dipendenti, tra cui uno di nazionalità indiana. Entrambi sono risultati assunti regolarmente e in regola con la normativa vigente; il lavoratore straniero è risultato anche regolarmente presente sul territorio nazionale.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari. Per l’indagato vale il principio di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva, come previsto dall’articolo 27 della Costituzione.

