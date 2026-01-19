Adriano Percoco guida il suo Fabrizio tra i 15mila della Corsa di Miguel

LATINA – A Latina sono conosciutissimi, Adriano Percoco e suo figlio Fabrizio, il primo è un podista, il secondo invece usa i pattini guidato dal papà. Ieri, come sempre in coppia, hanno preso parte alla Corsa di Miguel in onore di Miguel Sanchez un maratoneta e poeta argentino scomparso nel 1978 durante la dittatura militare argentina. Allo stadio Olimpico di Roma, con altri 15 mila appassionati di sport, la coppia di Latina è arrivata con le insegne del Fitness Montello Running guidata dal presidente di Sergio Zonzin.

“Con mio figlio Fabrizio – spiega il papà – siamo degli abituèe alla manifestazione con una particolarità che ci rende unici: lui corre sui pattini ed io lo guido. Ci conoscono in tanti e lungo le strade sono state numerose le grida di incitamento e il nome di Fabrizio pronunciato ad alta voce. Fabrizio mai come questa volta ha preparato i suoi pattini con anticipo e cosa strana, si svegliato alle cinque per poter andare a Roma senza battere ciglio”.

Quando è stato il loro turno, Fabrizio ha fatto una bella gara, dieci chilometri in poco più di un’ora e alla fine, intervistato dallo speaker ufficiale della manifestazione, ha detto: “Ho vinto sui pattini”. “In effetti – racconta Adriano Percoco – ogni volta che corriamo per noi è una vittoria e la sua contentezza è per me il premio più ambito”.