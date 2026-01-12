Autoriciclaggio, i carabinieri di Latina sequestrano beni per 9 milioni. Sigilli alle auto di lusso, 19 immobili e otto società immobiliari











LATINA – Otto società attive nel settore immobiliare e nel commercio di auto di lusso, 19 unità immobiliari e circa 100 auto, tra cui figurano una Bentley e una McLaren, per un valore complessivo di circa 9 milioni di euro. E’ quanto ha messo sotto sequestro, in un’operazione scattata questa mattina, il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina tra Latina, Roma e provincia eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Latina, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di quattro persone gravemente indiziate, a vario titolo, di trasferimento fraudolento di valori ed autoriciclaggio.

L’indagine era partita a febbraio scorso ed è andata avanti fino ad aprile 2025, quando i militari hanno documentato “l’inserimento nel tessuto economico-imprenditoriale della città di Latina di un

imprenditore che reimpiegava denaro di provenienza illecita nell’economia legale”. L’uomo che già in passato era stato sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale, è accusato di aver fittiziamente intestato a terzi una serie di immobili, società, auto di lusso e attività commerciali nel settore automobilistico, con sedi a Latina, Roma e Anzio per al fine di eludere misure di

prevenzione patrimoniale a suo carico. Avrebbe agito in concorso con i propri familiari e un prestanome.

I carabinieri hanno documentato come l’uomo abbia sistematicamente reinvestito proventi illeciti in beni mobili e immobili, anche grazie a società immobiliari a lui intestate.