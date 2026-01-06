ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Cisterna, borseggia una 80enne, poi paga con la sua carta di credito: denunciato

L'uomo identificato dai carabinieri è un 38enne della provincia di Torino

CISTERNA – Ha borseggiato una donna anziana che stava facendo acquisti in un negozio, poi ha pagato i suoi usando la carta di credito della donna. E’ accaduto a Cisterna dove i carabinieri hanno identificato e denunciato in stato di libertà un uomo di 38 anni residente nella provincia di Torino, già noto alle forze di polizia, accusato di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito. Era stata un’ottantenne a denunciare l’episodio, consentendo ai militari dell’Arma di avviare le indagini.

