Terracina, locale trasformato in discoteca, la polizia ferma la festa

TERRACINA – Un locale di Terracina, trasformato in discoteca senza esserlo, ha attirato l’ attenzione della Polizia di Stato che ha svolto un controllo la sera della vigilia dell’Epifania. Nell’esercizio, autorizzato per la somministrazione di alimenti e bevande, era infatti in corso a serata danzante in assenza delle previste licenze.

A svolgere gli accertamenti, i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Latina e del Commissariato di Terracina, che hanno verificato come la festa presentasse caratteristiche riconducibili a un pubblico spettacolo, con accesso regolamentato, presenza di personale addetto al controllo degli ingressi e intrattenimento musicale, nonostante il locale non risultasse autorizzato allo svolgimento di tali attività. Sono state riscontrate irregolarità anche sotto il profilo della sicurezza, con personale non abilitato ai servizi di vigilanza. Alla luce delle violazioni accertate, sono state avviate le procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente e informate le autorità competenti per le valutazioni di competenza in merito all’adozione di eventuali provvedimenti amministrativi, inclusa la sospensione o revoca dei titoli autorizzativi.

“L’attività di controllo – si legge in una nota della Questura di Latina _ rientra in una più ampia strategia di prevenzione volta a contrastare l’esercizio abusivo di attività di pubblico spettacolo e a individuare quei locali che, pur svolgendo di fatto eventi di intrattenimento danzante, operano in assenza delle prescritte licenze e autorizzazioni. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane su tutto il territorio della provincia, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli avventori, il rispetto delle regole e la tutela della legalità nel settore dell’intrattenimento e dei pubblici spettacoli”.