Divieto d’accesso alla stazione di Formia per l’accoltellatrice

FORMIA – Ha accoltellato una ragazza di Minturno che aspettava il treno alla stazione di Formia, ferendola gravemente. La Polizia ha adottato nei confronti di una donna la misura di prevenzione del divieto di accesso e di stazionamento per la durata di dodici mesi allo scalo ferroviario di Formia-Gaeta e alle sue pertinenze. I fatti erano avvenuti la notte del 3 gennaio di quest’anno, dopo una lite per futili motivi. L’autrice dell’aggressione era stata arrestata immediatamente dai Carabinieri della Compagnia di Formia accusata di tentato omicidio e porto abusivo di arma e portata nella Casa Circondariale di Roma Rebibbia. Alla luce della particolare gravità dei fatti, il Questore di Latina ha adottato anche la misura di prevenzione che avrà efficacia nel momento in cui la donna lascerà il carcere.