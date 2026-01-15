Capitale Italiana del Mare, Catania e Gaeta unite nel nome di Goliarda Sapienza

GAETA – I Comuni di Catania e Gaeta annunciano ufficialmente l’avvio di una collaborazione strategica in occasione della candidatura di Gaeta a Capitale Italiana del Mare 2026, nel nome di Goliarda Sapienza.

Nel 2026 ricorre infatti il trentesimo anniversario della scomparsa della grande scrittrice, figura iconica e anticonformista della letteratura internazionale. Catanese di nascita e profondamente legata al Lazio, in particolare a Gaeta, dove ha vissuto ed è sepolta, la scrittrice – spiegano dal Comune – incarna un ponte ideale tra Catania e Gaeta. “Il mare elemento centrale della sua vita e della sua poetica cessa di essere un semplice confine geografico per trasformarsi in spazio dell’anima orizzonte di libertà e motore di passioni. Fulcro di questa sinergia culturale è il capolavoro della Sapienza “L’arte della gioia”, iniziato nel 1967 e terminato il 21 ottobre 1976 sempre a Gaeta. In questo progetto condiviso il mare viene celebrato come fonte primaria di ispirazione e come metafora di quella gioia vitale libera e coraggiosa che la scrittrice ha saputo raccontare come pochi nel Novecento”.

Per il sindaco di Catania Enrico Trantino «Catania aderisce con convinzione a questa collaborazione che rende omaggio a una delle sue figlie più illustri. Goliarda Sapienza ha rappresentato una voce libera e potente capace di attraversare confini geografici e culturali senza mai perdere il legame profondo con il mare e con la sua terra d’origine. Unire Catania a Gaeta in questo percorso significa riaffermare il valore della memoria culturale come strumento vivo di dialogo tra comunità e come fondamento di una visione condivisa del Mediterraneo».

Per il sindaco di Gaeta Cristian Leccese «È un onore e una gioia vedere Gaeta e Catania unite per questa candidatura. Goliarda Sapienza è stata una donna di fama internazionale che ha donato alla letteratura pagine immortali utilizzando il mare come orizzonte di libertà e ispirazione e trasformandolo nello scenario ideale de L’arte della gioia. Con questa collaborazione la candidatura di Gaeta assume un respiro nazionale e pone al centro l’identità marittima come stato d’animo e risorsa creativa».

Qualora Gaeta venisse insignita del titolo di Capitale Italiana del Mare 2026 il programma prevede una celebrazione speculare e simultanea. A Gaeta un grande evento trasformerà il Golfo in un palcoscenico letterario a cielo aperto mentre a Catania una manifestazione gemella renderà omaggio alle radici della scrittrice rafforzando il legame culturale tra la Sicilia e il Tirreno.