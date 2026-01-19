In trasferta con la droga, arrestato ad Aprilia un 21enne

APRILIA – Aveva indosso 58 grammi di cocaina suddivisa in 81 dosi, un ragazzo di 21 anni di Pomezia è stato arrestato dai carabinieri e posto ai domiciliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Era stato sottoposto a controllo dopo essere stato notato mentre era a piedi per le via del centro con un atteggiamento che ha destato l’attenzione dei militari dell’Arma. In tasca il giovane aveva anche 300 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio, tutto sottoposto a sequestro. Nella giornata di oggi in Tribunale a Latina è previsto il rito per direttissima.