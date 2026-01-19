Paura per un incendio in una casa popolare di Via del Pesce a Formia

FORMIA – Incendio a Formia in un palazzo popolare di Via del Pesce. Le fiamme sono divampate domenica in un appartamento al piano terra dove dopo l’allarme al 112 sono arrivati polizia carabinieri e vigili del fuoco. Un anziano di 95 anni è stato salvato dal vicino di casa, una donna di 91 anni che era immobilizzata a letto, dopo l’allarme dato dalla sua badante è stata portata in salvo dalle forze dell’ordine. Tra gli intossicati anche due poliziotti che sono dovuti ricorrere alle cure mediche. L’intera palazzina è stata fatta evacuare per alcune ore dopo che il fumo aveva raggiunto anche gli appartamenti ai piani superiori, poi gli inquilini sono rientrati. Un corto circuito tra le possibili cause del rogo.