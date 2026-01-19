Inchiesta sui chioschi a Sabaudia, il vicesindaco Secci si dimette

Giovanni Secci rassegna le dimissioni da assessore e vicesindaco del Comune di Sabaudia, spiegando di aver assunto la decisione per tutelare la città e garantire continuità amministrativa. La scelta arriva dopo la notifica di un avviso di garanzia e la richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura di Latina.

«Sono sereno e tranquillo, convinto di non aver commesso alcuna irregolarità e di aver sempre lavorato per il bene della città di Sabaudia», afferma Secci, che non nasconde però l’amarezza per i contenuti del fascicolo giudiziario, dal quale, sottolinea, emergerebbero elementi inquietanti che intende approfondire e verificare.

In merito alla vicenda dei chioschi, Secci rivendica il proprio operato, spiegando di aver agito con l’unico obiettivo di garantire servizi essenziali ai cittadini e ai turisti, in particolare il salvataggio in mare, ritenuto fondamentale per la sicurezza del litorale.

«Proprio per l’amore e il rispetto che nutro per Sabaudia, ho deciso di rassegnare le dimissioni», spiega l’ex vicesindaco, definendo la scelta un atto di stima e fiducia nei confronti del sindaco Alberto Mosca, dell’Amministrazione comunale e dell’intera maggioranza. L’obiettivo dichiarato è consentire una rapida ricomposizione della Giunta e proseguire il percorso amministrativo già avviato, evitando il rischio di un nuovo commissariamento.

Secci ringrazia il sindaco, i colleghi di maggioranza e il personale comunale per il sostegno ricevuto in questi anni e annuncia anche l’autosospensione da Forza Italia, decisione assunta, spiega, per evitare ulteriori speculazioni politiche.