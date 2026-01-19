Fondi, consegnate le Chiavi della Città a Fra Massimo Fusarelli

La città di Fondi ha consegnato le Chiavi della Città a Fra Massimo Fusarelli, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori, in occasione delle celebrazioni per l’ottavo centenario dalla morte di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. La cerimonia si è svolta ieri nell’ambito degli eventi organizzati dalla Parrocchia di San Francesco.

A conferire l’onorificenza è stato il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, che ha accolto Fra Massimo Fusarelli durante una tappa del suo tour mondiale nell’anno giubilare francescano, dopo un recente viaggio in Pakistan. L’arrivo del Ministro Generale è stato salutato domenica sera ai piedi del Castello Caetani dal Corpo bandistico Città di San Giorgio a Liri, da numerosi fedeli, amministratori locali, rappresentanti delle forze dell’ordine, dalla Pro Loco Fondi e dalla comunità della Parrocchia di San Francesco guidata da Fra Francesco Piccolo.

La targa che accompagna le Chiavi della Città riporta la motivazione del riconoscimento, attribuito a Fra Massimo Fusarelli per il contributo offerto alla crescita umana e cristiana della comunità di Fondi attraverso la presenza della fraternità minoritica, divenuta negli anni punto di riferimento spirituale per migliaia di fedeli.

Si tratta di un’onorificenza simbolica conferita raramente nella storia cittadina, riservata a personalità di particolare rilievo, come il rabbino Elio Toaff e il colonnello della Guardia di Finanza Leonardo Laserra Ingrosso, compositore dell’Inno di Fondi.

«È un momento che aspettavamo da tempo – ha dichiarato il sindaco Maschietto – un simbolo dal grande valore, che testimonia l’importanza della comunità minoritica nella crescita spirituale, umana e culturale della nostra città». Emozionata anche la risposta di Fra Massimo Fusarelli, che ha sottolineato il valore del legame tra i frati e la popolazione come cuore della missione francescana, vissuta a contatto diretto con le persone.

Nel corso della cerimonia, il Ministro Generale ha donato alla Città di Fondi un’icona di San Francesco, realizzata su ceramica e ispirata alla pala di Cimabue, proveniente da Assisi, come segno di un legame spirituale profondo con la comunità. A seguire, Fra Massimo Fusarelli ha presieduto la solenne concelebrazione eucaristica, rinnovando un rapporto che unisce da circa otto secoli la Chiesa locale, la popolazione di Fondi e la fraternità minoritica.