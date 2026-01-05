La sciatrice di Latina Giulia Valleriani conquista i primi punti in Coppa del Mondo

LATINA – La sciatrice di Latina Giulia Valleriani centra la prima qualificazione della carriera in Coppa del Mondo e al termine delle due manche conquista un ottimo 18esimo posto a 4″34. L’atleta classe 2004, che è nata in pianura ma ha sciato sin da bambina, festeggia così in Slovenia a Kranjska Gora i suoi primi punti nel circuito internazionale.

L’azzurra aveva vinto in stagione uno slalom in Coppa Europa, il 7 dicembre 2025 a Mayrhofen in Austria, poi ad Ahrntal in Valle Aurina si è posizionata rispettivamente quarta e terza nei due slalom del 19 e 20 dicembre.

La Coppa del Mondo femminile si sposta ora in Austria per un fine settimana a base di prove veloci ad Altenmark/ZAuchensee, teatro di una discesa ed un superG tra sabato 10 e domenica 11, preceduti da due giornate di prove cronometrate giovedì e venerdì.