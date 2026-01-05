A Bergamo Latina Calcio 1932 batte l’Atalanta U 23 per 2-1

LATINA – Il Latina comincia il 2026 con il piede giusto. Nella trasferta di Bergamo i nerazzurri hanno battuto l’Atalanta U 23 per 2-1 grazie a una doppietta di Parigi che si è visto anche annullare un goal.

“Una vittoria che vale tanto, sotto tutti i punti di vista. Per la classifica perché ci permette di muovere un passo importante e dare continuità al nostro percorso, ma soprattutto per il morale. Iniziare il 2026 così ci dà fiducia, conferma che il lavoro fatto sta andando nella direzione giusta e rafforza la consapevolezza del gruppo – ha commentato mister Gennaro Volpe – . Vincere in una trasferta complicata ha un peso specifico ancora maggiore. Sono partite che ti formano, che ti danno solidità mentale. Questo successo ci dà slancio ed entusiasmo, ma anche serenità nel preparare una gara difficile come quella di sabato contro il Trapani. Sappiamo che al “Francioni” servirà una prestazione di alto livello e questa vittoria ci aiuta ad arrivarci con lo spirito giusto”.

Il Mister ha analizzato la sfida: “Sì, l’Atalanta U23 ha confermato quanto avevamo analizzato: una squadra giovane, intensa, con qualità e grande ritmo. Il Latina ha risposto come mi aspettavo, con personalità, attenzione e sacrificio. Abbiamo sofferto quando c’era da soffrire e colpito nei momenti giusti, ed è questo che mi rende più soddisfatto della prestazione.

Vittorie così danno forza al lavoro quotidiano. Ti permettono di lavorare meglio durante la settimana, con maggiore convinzione e partecipazione da parte di tutti. In vista del girone di ritorno è fondamentale crescere sotto il profilo della continuità e della maturità: questo risultato va in quella direzione, ma sappiamo che è solo un passo e che il percorso è ancora lungo”.