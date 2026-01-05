Pallamano, uno speaker di Latina per il test-match tra nazionale Azzurra e Romania

LATINA – Sarà una voce pontina ad animare il test-match di lusso della Nazionale italiana maschile di pallamano, in programma domani, lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, alle ore 18:00 al Pala Chiarbola di Trieste, dove gli azzurri affronteranno la Romania nel Trofeo Friuli Venezia Giulia.

A scandire i momenti della sfida, inserita nel percorso di avvicinamento dell’Italia agli EHF EURO 2026, sarà Giuseppe Baratta, giornalista e speaker sportivo con una lunga esperienza nei grandi eventi nazionali e internazionali. Una giornata di sport e di festa, in una città simbolo della pallamano italiana, che accoglierà un appuntamento capace di richiamare grande entusiasmo, con il palasport già pressoché esaurito e la diretta televisiva prevista su Sky Sport Arena, oltre allo streaming su NOW e PallamanoTV.

«Essere la voce della Nazionale in un contesto così significativo è sempre motivo di grande orgoglio in uno sport elettrizzante come la pallamano, inoltre Trieste rappresenta un luogo speciale per la pallamano italiana e questo rende la partita dell’Italia ancora più interessante – dichiara Giuseppe Baratta, in queste settimane a Firenze per collaborare con la Savino del Bene, squadra neo campione del Mondo femminile di volley – questo test-match, nel giorno dell’Epifania, è un passaggio importante nel cammino verso gli Europei e sono sicuro che il pubblico di Trieste saprà spingere la squadra con un tifo molto caloroso. Tornare a lavorare con la maglia azzurra, dopo aver già presentato la Nazionale maschile a Fasano, nella gara contro la Spagna, è per me motivo di grande orgoglio anche perché dopo quella partita l’Italia ha ottenuto la storica qualificazione agli Europei e questo rende questa esperienza ancora più emozionante».

Nel suo percorso nella pallamano, Giuseppe Baratta è stato per numerose edizioni la voce delle Finals di Coppa Italia maschile e femminile e, nella scorsa estate, ha accompagnato il pubblico anche dell’EHF European Beach Tour di beach handball a Trapani, confermandosi una presenza consolidata all’interno del movimento anche grazie a cinque stagioni in serie A1 con il Pontinia femminile. Nel suo percorso al microfono figurano inoltre la Fan Zone del Tour de France 2024, i Campionati Europei di pallavolo maschili e femminili 2023, due edizioni delle Finals del World Tour di beach volley (Roma 2019 e Cagliari 2021), le Universiadi di Napoli 2019, la Volleyball Nations League 2021 e complessivamente sette Campionati del Mondo tra pallavolo indoor, beach volley e beach tennis.