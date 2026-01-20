Latina, dopo dieci ore di trattativa, sgomberata la casa di Viale Le Corbusier che impediva il completamento della strada

LATINA – Si è concluso dopo circa dieci ore, e un iter durato trent’anni, lo sgombero dell’immobile di Viale Le Corbusier che il Comune ha espropriato per poter completare la viabilità cittadina ed evitare il cosiddetto “collo d’oca”, la curva a gomito sulla strada ad alto scorrimento. Le tre donne che la abitano hanno lasciato la casa in serata dopo una lunga trattativa con il Comune.

“E’ stata una giornata particolarmente impegnativa e carica di apprensione. Ringrazio la Questura, l’Arma dei carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale per la delicata operazione che si è conclusa nel tardo pomeriggio di oggi, in viale Le Corbusier.

L’amministrazione comunale ha operato con la massima attenzione, con responsabilità e particolare sensibilità, garantendo la presenza dei Servizi sociali e di tutte le strutture competenti, affinché nessuno venisse lasciato solo in un momento delicato come questo. Alle ore 14 le persone presenti nell’immobile oggetto di sgombero hanno chiesto qualche ora di tempo per organizzarsi a lasciare l’edificio. Nel frattempo il Comune ha messo a loro disposizione una sistemazione alberghiera, in attesa di una soluzione idonea al caso. Intorno alle ore 18, il nucleo familiare ha raggiunto la struttura.

Saranno valutate tutte le possibili forme di supporto compatibili con la situazione. I Servizi sociali restano a disposizione per accompagnare questo passaggio scrupolosamente e con la massima attenzione.

Ringrazio gli uffici dei dipartimenti Servizi sociali, Patrimonio e Lavori pubblici, diretti da Emanuela Pacifico, Alessandra Pacifico e Angelica Vagnozzi per l’impegno prestato in questa vicenda che si trascinava ormai da molti anni.

L’obiettivo è procedere con il completamento di viale Le Corbusier. Si tratta ora di restituire alla città un’arteria fondamentale, migliorando il deflusso del traffico e la qualità urbana della zona, nel rispetto delle regole e delle persone”.