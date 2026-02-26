APPUNTAMENTI
Fondazione dei Vigili del Fuoco, manifestazione a Latina aperta ai cittadini
LATINA – “Lì dove serve”: con questo slogan il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco celebra anche a Latina la Festa per l’87° anniversario della fondazione. Per la prima volta quest’anno (dopo l’istituzione avvenuta con decreto del 27 febbraio 2025), si terrà un momento solenne per riconoscere l’impegno, la professionalità e l’alto valore istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per l’occasione il Comando dei Vigili del Fuoco di Latina ha organizzato una manifestazione cui prenderanno parte le Autorità civili, militari e religiose del territorio, aperta anche ai cittadini di tutto il territorio provinciale, per illustrare le principali specializzazioni operative del Corpo e le capacità tecnico–professionali impiegate quotidianamente nelle attività di soccorso”. L’appuntamento è per Venerdì 27 Febbraio 2026 ore 11, presso la Sede Centrale del Comando Vigili del Fuoco di Latina in piazzale Giuliano Carturan.
Nel corso dell’evento saranno presentati mezzi, attrezzature e assetti specialistici, con dimostrazioni
operative relative, tra l’altro, a:
– Soccorso tecnico urgente
– Interventi NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico)
– Tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali)
– Soccorso acquatico e fluviale
– Topografia Applicata al Soccorso (TAS)
“L’iniziativa rappresenta un momento istituzionale di condivisione e approfondimento, volto a rafforzare la sinergia tra il Corpo e le Istituzioni del territorio, e il legame e supporto della
cittadinanza tutta, nella comune missione di tutela della pubblica e privata incolumità e salvaguardia della sicurezza collettiva”, spiegano dal comando provinciale di Latina.
APPUNTAMENTI
Digital Invictus, il secondo appuntamento con gli ebook in concorso
Si terrà venerdì 27 febbraio alle 18 alla Libreria Feltrinelli il secondo incontro del premio letterario sportivo “Digital Invictus”. Il premio è promosso dal Comune di Latina in collaborazione con le librerie Feltrinelli, Mondadori, Sicconi e La mia Libreria, con il patrocinio del Ministero per lo Sport e i Giovani e del Parco Nazionale del Circeo, sotto la direzione creativa della casa editrice Lab DFG. L’obiettivo è valorizzare la cultura sportiva e l’editoria digitale. Dopo la presentazione di “Atlante illustrato degli sport inusuali” di Federico Vergari, il concorso prosegue con “Oltre la Striscia”, un’antologia di racconti scritta a otto mani e pubblicata da Lab DFG. Gli autori sono quattro giovani del Lazio, tra i 16 e i 35 anni, alla loro prima pubblicazione: Walter Di Bella, Jonathan Piccinella, Elisabetta Stornaiuolo e Anna Villani.
Anna Villani frequenta il liceo classico Liceo Classico Dante Alighieri e ha vinto il concorso “Penna e Spatha” promosso dall’associazione Italia Langobardorum. Elisabetta Stornaiuolo studia Ingegneria dell’Informazione all’Sapienza Università di Roma e ha realizzato il cortometraggio “Blues Baby Boy”. Walter Di Bella insegna nella scuola secondaria di primo grado Nettuno IV e ha collaborato con il quotidiano online L’Undici. Jonathan Piccinella ha scritto per Generazione Magazine, Il Riformista, Scomodo e Inside Over, occupandosi di attualità italiana ed estera, con particolare attenzione alla Palestina.
I racconti del volume affrontano il potere dello sport di cambiare o salvare una vita. Si parla di salute mentale, di relazioni, ma anche della quotidianità sotto i bombardamenti nella Striscia di Gaza e della storia del calciatore palestinese Suleiman Al Obaid, detto “La Gazzella”, ucciso il 6 agosto 2025 mentre attendeva aiuti umanitari.
Il libro, come gli altri in concorso, sarà valutato dall’Agorà delle ragazze e dei ragazzi del Comune di Latina. Tutti i titoli saranno disponibili anche in versione e-book. Il miglior e-book sportivo sarà proclamato l’11 giugno 2026 all’Imbarcadero di Villa Fogliano.
All’incontro parteciperà anche l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili del Comune di Latina, Andrea Chiarato, tra i promotori del progetto.
APPUNTAMENTI
La Terza Volta arriva al cinema, all’Oxer l’appuntamento con il cast del nuovo film di Aureli
Prima a Latina per “La terza volta”, il nuovo film di Gianni Aureli. L’appuntamento è per questa sera alle 21 al Multisala Oxer di viale Pier Luigi Nervi 124, dove la proiezione sarà introdotta da Enzo De Amicis, presidente della APS Dark and Blue. Atteso in sala anche il cast.
Il film, ambientato subito dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, racconta un’Italia allo sbando, segnata dalla caduta del fascismo e dai rastrellamenti delle truppe tedesche. In questo scenario di caos e paura si muove una giovane donna misteriosa che tenta la fuga per evitare l’arresto. L’unica via di salvezza è attraversare i boschi affidandosi a una guida partigiana, Nichi, incaricata di metterla in salvo. Solo durante il viaggio emergerà l’identità della donna: Edda Ciano, figlia prediletta di Benito Mussolini. È da questo incontro che prende forma il cuore del racconto, un confronto serrato tra due figure femminili agli antipodi per storia personale, ideali e visione del mondo, costrette a condividere un tratto di strada in uno dei momenti più drammatici del Paese.
Aureli costruisce così un film multilivello: sullo sfondo la guerra, i partigiani, le forze naziste e un territorio senza più certezze; al centro un road movie al femminile che intreccia tensione, conflitto e riflessione, con l’intento di interrogare lo spettatore sulle fratture dell’Italia di allora. Per il suo secondo lungometraggio, il regista – docente di regia e fondatore di Webreak Production – torna dietro la macchina da presa dopo l’esordio nel 2019 con “Aquile Randagie”, distribuito da Istituto Luce Cinecittà, dedicato alla storia di un gruppo di scout che si oppose al fascismo.
Alla serata di Latina sono attesi, tra gli altri, Stefano Fresi, Elisabetta Pellini, Sara Baccarini, Giovanni Capalbo, Emilio De Marchi ed Erminio Truncellito. Il cinema è diretto da Gianluca Calcagnini.
APPUNTAMENTI
Torna Trekking nei Parchi: appuntamento domenica 1° marzo 2026
FONDI – Dopo il grande successo delle prime tre edizioni, torna a gran richiesta “Trekking all’interno dei Parchi”: iniziativa promossa dall’assessorato allo Sport e all’Ambiente allo scopo di incentivare l’attività fisica nella natura e valorizzare le aree protette del territorio. Fondi è infatti uno dei pochissimi comuni d’Italia che può vantare la presenza di ben tre Parchi regionali nel proprio vasto perimetro.
Dopo aver esplorato monti e colline che delimitano la fertile Piana di Fondi con escursioni alla scoperta dei Parchi Ausoni e Aurunci, quest’anno l’iniziativa, ormai giunta alla sua quarta edizione, toccherà il Parco Riviera d’Ulisse.
«Il nostro territorio è perfetto per praticare attività sportiva all’aria aperta – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport e all’Ambiente Fabrizio Macaro – e iniziative come questa servono proprio a ricordare alla collettività l’importanza, per il benessere psicofisico di ognuno di noi, di trascorrere del tempo nella natura, rallentando e dedicando anche pochi momenti della settimana alla cura del corpo e della mente, alla socialità e alla salute. Questi eventi, nati con il titolo di Città europea dello Sport ottenuto nel 2021, sono così diventati appuntamenti fissi».
INFO – L’appuntamento è per domenica 1° marzo con ritrovo alle ore 8:30 presso il parcheggio di Via Evangelista a Fondi.
Il percorso avrà una lunghezza di 7 km e un dislivello di 400 metri con difficoltà media e durata approssimativa di 3h e 30.
Per informazioni è possibile contattare il numero 3356616371.
La partecipazione è gratuita.
Più Letti
-
ATTUALITA'22 ore ago
Parroci e Sindaci dei Comuni della Forania di Sezze si confrontano su esigenze e bisogni dei territori
-
CRONACA22 ore ago
Boom di veicoli senza assicurazione a Sabaudia: 45 sequestri dall’inizio dell’anno
-
CRONACA22 ore ago
Servizio rifiuti a Terracina, aggiudicata in via definitiva la gara per la gestione degli RSU
-
CRONACA8 ore ago
Minturno, alleanza tra Comune e Slow Food Golfo di Gaeta e Monti Aurunci per la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche
-
CRONACA7 ore ago
Emergenza ABC Latina, RSU valuta l’eposto alla Corte dei Conti
-
OGGI IN PRIMA PAGINA4 ore ago
Latina, incidente al km 78 della Pontina, feriti un uomo e due bambini
-
ATTUALITA'8 ore ago
Premio Sportivo e Sportiva dell’Anno 2025, al D’Annunzio la città applaude i simboli dello sport locale
-
CRONACA4 ore ago
Denunciato un 49enne di Fondi: al volante con un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito, senza patente, assicurazione e revisione