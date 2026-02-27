Giornata Internazionale della Lingua Madre, l’evento al Circolo Cittadino

Il Gruppo FAI Ponte fra Culture della Delegazione FAI di Latina celebra la Giornata Internazionale della Lingua Madre con un appuntamento in programma il 27 febbraio 2026 alle 17 al Circolo Cittadino di Piazza del Popolo. È la seconda edizione dell’iniziativa. Dopo la serata dello scorso anno animata dai ritmi dei Jumbe di Ismaila Mbaje, l’edizione 2026 propone un evento corale dal titolo “Voci dal Mondo”, con l’obiettivo di valorizzare le identità dei popoli e il loro patrimonio culturale, artistico e sociale.

Il programma prevede la partecipazione di studenti del CPIA 9 Latina, grazie alla collaborazione della dirigente Viviana Bombona e dell’insegnante Paola Amorelli. In calendario racconti di esperienze personali, musiche e danze provenienti da Arabia, Cuba, Africa, Thailandia, Persia e Ucraina. Sono previste anche letture in lingua araba e russa curate da studenti guidati dalla professoressa Valentina Avvisa. Spazio alla musica con Iordanka Ivanova e il coro “Enjoy”, che proporranno brani tradizionali come “Fato Yo” dei Touré Kunda e “Pick a Bale of Cotton”, canto popolare statunitense legato al lavoro nei campi di cotone del XIX secolo. La volontaria Nav Kaur accompagnerà il pubblico nelle sonorità del Punjab indiano, mentre Oksana Trufen presenterà tradizioni ucraine, comprese usanze legate ai riti nuziali.

L’iniziativa è promossa dalla Delegazione FAI di Latina guidata da Gilda Iadicicco, con la regia della capogruppo FAI Ponte fra Culture Pina Romano e della professoressa Ilenia Tornesi, insieme alle volontarie del gruppo. L’obiettivo è favorire integrazione e dialogo, facendo della lingua un ponte e non una barriera.