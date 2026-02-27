APPUNTAMENTI
Giornata Internazionale della Lingua Madre, l’evento al Circolo Cittadino
Il Gruppo FAI Ponte fra Culture della Delegazione FAI di Latina celebra la Giornata Internazionale della Lingua Madre con un appuntamento in programma il 27 febbraio 2026 alle 17 al Circolo Cittadino di Piazza del Popolo. È la seconda edizione dell’iniziativa. Dopo la serata dello scorso anno animata dai ritmi dei Jumbe di Ismaila Mbaje, l’edizione 2026 propone un evento corale dal titolo “Voci dal Mondo”, con l’obiettivo di valorizzare le identità dei popoli e il loro patrimonio culturale, artistico e sociale.
Il programma prevede la partecipazione di studenti del CPIA 9 Latina, grazie alla collaborazione della dirigente Viviana Bombona e dell’insegnante Paola Amorelli. In calendario racconti di esperienze personali, musiche e danze provenienti da Arabia, Cuba, Africa, Thailandia, Persia e Ucraina. Sono previste anche letture in lingua araba e russa curate da studenti guidati dalla professoressa Valentina Avvisa. Spazio alla musica con Iordanka Ivanova e il coro “Enjoy”, che proporranno brani tradizionali come “Fato Yo” dei Touré Kunda e “Pick a Bale of Cotton”, canto popolare statunitense legato al lavoro nei campi di cotone del XIX secolo. La volontaria Nav Kaur accompagnerà il pubblico nelle sonorità del Punjab indiano, mentre Oksana Trufen presenterà tradizioni ucraine, comprese usanze legate ai riti nuziali.
L’iniziativa è promossa dalla Delegazione FAI di Latina guidata da Gilda Iadicicco, con la regia della capogruppo FAI Ponte fra Culture Pina Romano e della professoressa Ilenia Tornesi, insieme alle volontarie del gruppo. L’obiettivo è favorire integrazione e dialogo, facendo della lingua un ponte e non una barriera.
Fondazione dei Vigili del Fuoco, manifestazione a Latina aperta ai cittadini
LATINA – “Lì dove serve”: con questo slogan il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco celebra anche a Latina la Festa per l’87° anniversario della fondazione. Per la prima volta quest’anno (dopo l’istituzione avvenuta con decreto del 27 febbraio 2025), si terrà un momento solenne per riconoscere l’impegno, la professionalità e l’alto valore istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per l’occasione il Comando dei Vigili del Fuoco di Latina ha organizzato una manifestazione cui prenderanno parte le Autorità civili, militari e religiose del territorio, aperta anche ai cittadini di tutto il territorio provinciale, per illustrare le principali specializzazioni operative del Corpo e le capacità tecnico–professionali impiegate quotidianamente nelle attività di soccorso”. L’appuntamento è per Venerdì 27 Febbraio 2026 ore 11, presso la Sede Centrale del Comando Vigili del Fuoco di Latina in piazzale Giuliano Carturan.
Nel corso dell’evento saranno presentati mezzi, attrezzature e assetti specialistici, con dimostrazioni
operative relative, tra l’altro, a:
– Soccorso tecnico urgente
– Interventi NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico)
– Tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali)
– Soccorso acquatico e fluviale
– Topografia Applicata al Soccorso (TAS)
“L’iniziativa rappresenta un momento istituzionale di condivisione e approfondimento, volto a rafforzare la sinergia tra il Corpo e le Istituzioni del territorio, e il legame e supporto della
cittadinanza tutta, nella comune missione di tutela della pubblica e privata incolumità e salvaguardia della sicurezza collettiva”, spiegano dal comando provinciale di Latina.
Digital Invictus, il secondo appuntamento con gli ebook in concorso
Si terrà venerdì 27 febbraio alle 18 alla Libreria Feltrinelli il secondo incontro del premio letterario sportivo “Digital Invictus”. Il premio è promosso dal Comune di Latina in collaborazione con le librerie Feltrinelli, Mondadori, Sicconi e La mia Libreria, con il patrocinio del Ministero per lo Sport e i Giovani e del Parco Nazionale del Circeo, sotto la direzione creativa della casa editrice Lab DFG. L’obiettivo è valorizzare la cultura sportiva e l’editoria digitale. Dopo la presentazione di “Atlante illustrato degli sport inusuali” di Federico Vergari, il concorso prosegue con “Oltre la Striscia”, un’antologia di racconti scritta a otto mani e pubblicata da Lab DFG. Gli autori sono quattro giovani del Lazio, tra i 16 e i 35 anni, alla loro prima pubblicazione: Walter Di Bella, Jonathan Piccinella, Elisabetta Stornaiuolo e Anna Villani.
Anna Villani frequenta il liceo classico Liceo Classico Dante Alighieri e ha vinto il concorso “Penna e Spatha” promosso dall’associazione Italia Langobardorum. Elisabetta Stornaiuolo studia Ingegneria dell’Informazione all’Sapienza Università di Roma e ha realizzato il cortometraggio “Blues Baby Boy”. Walter Di Bella insegna nella scuola secondaria di primo grado Nettuno IV e ha collaborato con il quotidiano online L’Undici. Jonathan Piccinella ha scritto per Generazione Magazine, Il Riformista, Scomodo e Inside Over, occupandosi di attualità italiana ed estera, con particolare attenzione alla Palestina.
I racconti del volume affrontano il potere dello sport di cambiare o salvare una vita. Si parla di salute mentale, di relazioni, ma anche della quotidianità sotto i bombardamenti nella Striscia di Gaza e della storia del calciatore palestinese Suleiman Al Obaid, detto “La Gazzella”, ucciso il 6 agosto 2025 mentre attendeva aiuti umanitari.
Il libro, come gli altri in concorso, sarà valutato dall’Agorà delle ragazze e dei ragazzi del Comune di Latina. Tutti i titoli saranno disponibili anche in versione e-book. Il miglior e-book sportivo sarà proclamato l’11 giugno 2026 all’Imbarcadero di Villa Fogliano.
All’incontro parteciperà anche l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili del Comune di Latina, Andrea Chiarato, tra i promotori del progetto.
La Terza Volta arriva al cinema, all’Oxer l’appuntamento con il cast del nuovo film di Aureli
Prima a Latina per “La terza volta”, il nuovo film di Gianni Aureli. L’appuntamento è per questa sera alle 21 al Multisala Oxer di viale Pier Luigi Nervi 124, dove la proiezione sarà introdotta da Enzo De Amicis, presidente della APS Dark and Blue. Atteso in sala anche il cast.
Il film, ambientato subito dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, racconta un’Italia allo sbando, segnata dalla caduta del fascismo e dai rastrellamenti delle truppe tedesche. In questo scenario di caos e paura si muove una giovane donna misteriosa che tenta la fuga per evitare l’arresto. L’unica via di salvezza è attraversare i boschi affidandosi a una guida partigiana, Nichi, incaricata di metterla in salvo. Solo durante il viaggio emergerà l’identità della donna: Edda Ciano, figlia prediletta di Benito Mussolini. È da questo incontro che prende forma il cuore del racconto, un confronto serrato tra due figure femminili agli antipodi per storia personale, ideali e visione del mondo, costrette a condividere un tratto di strada in uno dei momenti più drammatici del Paese.
Aureli costruisce così un film multilivello: sullo sfondo la guerra, i partigiani, le forze naziste e un territorio senza più certezze; al centro un road movie al femminile che intreccia tensione, conflitto e riflessione, con l’intento di interrogare lo spettatore sulle fratture dell’Italia di allora. Per il suo secondo lungometraggio, il regista – docente di regia e fondatore di Webreak Production – torna dietro la macchina da presa dopo l’esordio nel 2019 con “Aquile Randagie”, distribuito da Istituto Luce Cinecittà, dedicato alla storia di un gruppo di scout che si oppose al fascismo.
Alla serata di Latina sono attesi, tra gli altri, Stefano Fresi, Elisabetta Pellini, Sara Baccarini, Giovanni Capalbo, Emilio De Marchi ed Erminio Truncellito. Il cinema è diretto da Gianluca Calcagnini.
