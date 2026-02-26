Digital Invictus, il secondo appuntamento con gli ebook in concorso

Si terrà venerdì 27 febbraio alle 18 alla Libreria Feltrinelli il secondo incontro del premio letterario sportivo “Digital Invictus”. Il premio è promosso dal Comune di Latina in collaborazione con le librerie Feltrinelli, Mondadori, Sicconi e La mia Libreria, con il patrocinio del Ministero per lo Sport e i Giovani e del Parco Nazionale del Circeo, sotto la direzione creativa della casa editrice Lab DFG. L’obiettivo è valorizzare la cultura sportiva e l’editoria digitale. Dopo la presentazione di “Atlante illustrato degli sport inusuali” di Federico Vergari, il concorso prosegue con “Oltre la Striscia”, un’antologia di racconti scritta a otto mani e pubblicata da Lab DFG. Gli autori sono quattro giovani del Lazio, tra i 16 e i 35 anni, alla loro prima pubblicazione: Walter Di Bella, Jonathan Piccinella, Elisabetta Stornaiuolo e Anna Villani.

Anna Villani frequenta il liceo classico Liceo Classico Dante Alighieri e ha vinto il concorso “Penna e Spatha” promosso dall’associazione Italia Langobardorum. Elisabetta Stornaiuolo studia Ingegneria dell’Informazione all’Sapienza Università di Roma e ha realizzato il cortometraggio “Blues Baby Boy”. Walter Di Bella insegna nella scuola secondaria di primo grado Nettuno IV e ha collaborato con il quotidiano online L’Undici. Jonathan Piccinella ha scritto per Generazione Magazine, Il Riformista, Scomodo e Inside Over, occupandosi di attualità italiana ed estera, con particolare attenzione alla Palestina.

I racconti del volume affrontano il potere dello sport di cambiare o salvare una vita. Si parla di salute mentale, di relazioni, ma anche della quotidianità sotto i bombardamenti nella Striscia di Gaza e della storia del calciatore palestinese Suleiman Al Obaid, detto “La Gazzella”, ucciso il 6 agosto 2025 mentre attendeva aiuti umanitari.

Il libro, come gli altri in concorso, sarà valutato dall’Agorà delle ragazze e dei ragazzi del Comune di Latina. Tutti i titoli saranno disponibili anche in versione e-book. Il miglior e-book sportivo sarà proclamato l’11 giugno 2026 all’Imbarcadero di Villa Fogliano.

All’incontro parteciperà anche l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili del Comune di Latina, Andrea Chiarato, tra i promotori del progetto.