Latina, “Tutta colpa di Freud” inaugura la rassegna “Il teatro in citta’”

LATINA – “Il Teatro in Città”, la rassegna di Latina creata da APS Cantiere dell’Arte in collaborazione con l’Associazione Culturale Teatrale “I SognAttori” patrocinata dalla F.I.T.A. Nazionale si aprirà stasera (il 28 febbraio), alle ore 20.30, al teatro Santa Maria Goretti di Latina, con lo spettacolo “Tutta colpa di Freud”.

Sul palco del teatro di Viale XVIII Dicembre 21 salirà la compagnia Il Cassetto nel sogno con la brillante commedia “Tutta colpa di Freud” che racconta la storia di Dante, uno psicoterapeuta di 55 anni, e delle sue tre figlie di cui l’uomo si è sempre occupato da solo, dopo la separazione dalla madre. Tutte e tre le figlie sembrano essere sfortunatissime nelle questioni di cuore. In questo intreccio di situazioni complicate, Dante cercherà di capire quale sia la strada giusta per destreggiarsi tra il desiderio di essere un “padre ideale”, il bisogno di non trascurare i propri sentimenti e la sua capacità di innamorarsi che credeva sopita da tempo. In scena Massimo Pettinari, Gloria Pettinari, Deborah Ferlazzo, Aurora Gozzuti, Roberta Falconi, Massimo Trecapelli, Cinzia Bonfiglio; la regia è a cura di Massimo Pettinari, scenografia di Cinzia Bonfiglio, costumi di Anna Marra, organizzazione a cura di Massimo Trecapelli e Andrea Baldini.

La rassegna teatrale di Latina nasce con lo scopo di celebrare la passione, la creatività e l’impegno delle compagnie non professioniste, valorizzando il teatro come strumento di espressione culturale e aggregazione sociale e propone un cartellone ricco e variegato, pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Direttore artistico della manifestazione è Giovanni Iovine; la direzione esecutiva è affidata a Massimo Ciufo, mentre la comunicazione social è curata da Ilenia Scaccia. Le compagnie si sfideranno sul palco fino al 9 maggio 2026, data di chiusura del festival dedicato al teatro amatoriale.

La giuria che assegnerà il premio alla migliore compagnia è composta da: Giovanni Musella, Massimiliano De Majo, dalle giornaliste Roberta Colazingari, Dina Tomezzoli e dalla professoressa e critica d’arte Roberta Sciarretta.