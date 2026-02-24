Il Cisterna Volley di scena a Trento per l’ultima di regular season

Il Cisterna Volley giocherà mercoledì 25 febbraio l’ultima giornata della regular season del campionato di Superlega. Appuntamento alle 20.30 a Trento, in una gara che vale molto per l’Itas che bisogno di un successo pieno per evitare brutte sorprese e blindare la terza posizione dall’attacco di Modena (che ospita Verona) e Piacenza (di scena a Padova). Cisterna, dal canto suo, scende in campo con la salvezza già conquistata da tempo, ma con l’obiettivo di mantenere la decima posizione (la squadra di Morato ha gli stessi punti di Cuneo, ma con una vittoria in più): i piemontesi sono impegnati in trasferta a Milano.

Alessandro Fanizza, uscito per infortunio nel match giocato al PalaSport con Civitanova, è partito regolarmente per Trento: gli esami strumentali hanno dato esito negativo. Assenza pesante per l’Itas che non potrà contare su Alessandro Michieletto.

La gara sarà arbitrata da Alessandro Pietro Cavalieri e Paolo Scotti (3^ Andrea De Nardi). Video Check Mirco Crivellaro, segnapunti Alessandro Battisti.

“Dopo il tie-break di domenica, ci siamo ritrovati stamattina per allenarci, e poi siamo partiti per Trento. Ci attende questo impegno a cui teniamo, contro un avversario di grandissimo valore. L’obiettivo è di giocare la nostra pallavolo a braccio libero, come fatto dal terzo set contro Civitanova: con lo spirito e la compattezza messi in mostra domenica scorsa nel terzo e quarto parziale, possiamo fare una grande prestazione. Sicuramente Trento avrà grandi motivazioni perché si gioca il terzo posto, sappiamo che sarà difficile, ma vogliamo onorare quest’ultima gara di Regular Season”, è il commento del tecnico del Cisterna Volley Daniele Morato.

In campo con Trento due ex Cisterna: Theo Faure (7 punti dai 300 nella Regular Season 2025/26 e 8 attacchi vincenti dai 300 stagionali), e Jordi Ramon (15 punti dai 300 stagionali). Partita da ex anche per Daniele Mazzone (5 muri ai 600 nelle stagioni regolari).