APPUNTAMENTI
Latina, al Teatro Moderno la terza edizione del Premio Eccellenze Femminili
Tutto pronto a Latina per la terza edizione del “Premio Eccellenze Femminili”, organizzato per sabato 7 marzo alle 17 al Teatro Moderno dall’associazione “Oltre il Silenzio” e dalla coordinatrice Carmen Casu. La cerimonia riguarderà sei donne del Lazio che si sono distinte in vari ambiti, dall’arte alla formazione, dal sociale all’impegno per la comunità.
La parte introduttiva è intitolata “Donne del Lazio tra Mito e Storia”: attraverso emozioni visive, suoni, coreografie ed esibizioni si renderà omaggio ad epiche figure che hanno caratterizzato la Storia del territorio. Il gran finale sarà un coinvolgente flash mob con le danzatrici di MGA Studios, accademia di arte e spettacolo guidata dalla direttrice artistica dell’evento, Maria Grazia Angeletti. I meravigliosi costumi saranno invece del “Barbara Basciano Atelier”. Altra importante partecipazione sarà quella del Liceo Artistico “Michelangelo Buonarroti” di Latina, coinvolto in un particolare momento dedicato alla violenza contro le donne. Sarà anche l’occasione per ricordare contenuti e finalità del tour “Oltre il Silenzio”, con l’intervento della nota criminologa Gabriella Marano, protagonista del progetto.
Subito dopo spazio alle premiazioni e a sei donne distintesi per il loro talento e per le loro storie di coraggio e determinazione: Donata Carelli, scrittrice; Sabrina Piffanelli, protagonista nel sociale; Gabriella Pansera, operatore giudiziario; Clementina Corbi, pittrice; Vanessa Malafronte, allenatrice di rugby giovanile; Fabiana Romano, docente internazionale di marketing ed esperta di Made in Italy.
L’evento, che ha ottenuto il patrocinio morale della Regione Lazio, vedrà la partecipazione del consigliere pontino Orlando Angelo Tripodi, presidente della Commissione Lavoro e Pari Opportunità. Un altro momento dagli importanti contenuti sarà vissuto con la premiazione di Gabriella Pansera, in passato collaboratrice del giudice Antonino Scopelliti, ucciso dall’andrangheta nell’agosto del 1991. La Pansera si soffermerà su un ricordo del magistrato, con il coinvolgimento della fondazione antimafia creata in suo onore e presieduta dalla figlia Rosanna.
APPUNTAMENTI
Latina, “Tutta colpa di Freud” inaugura la rassegna “Il teatro in citta’”
LATINA – “Il Teatro in Città”, la rassegna di Latina creata da APS Cantiere dell’Arte in collaborazione con l’Associazione Culturale Teatrale “I SognAttori” patrocinata dalla F.I.T.A. Nazionale si aprirà stasera (il 28 febbraio), alle ore 20.30, al teatro Santa Maria Goretti di Latina, con lo spettacolo “Tutta colpa di Freud”.
Sul palco del teatro di Viale XVIII Dicembre 21 salirà la compagnia Il Cassetto nel sogno con la brillante commedia “Tutta colpa di Freud” che racconta la storia di Dante, uno psicoterapeuta di 55 anni, e delle sue tre figlie di cui l’uomo si è sempre occupato da solo, dopo la separazione dalla madre. Tutte e tre le figlie sembrano essere sfortunatissime nelle questioni di cuore. In questo intreccio di situazioni complicate, Dante cercherà di capire quale sia la strada giusta per destreggiarsi tra il desiderio di essere un “padre ideale”, il bisogno di non trascurare i propri sentimenti e la sua capacità di innamorarsi che credeva sopita da tempo. In scena Massimo Pettinari, Gloria Pettinari, Deborah Ferlazzo, Aurora Gozzuti, Roberta Falconi, Massimo Trecapelli, Cinzia Bonfiglio; la regia è a cura di Massimo Pettinari, scenografia di Cinzia Bonfiglio, costumi di Anna Marra, organizzazione a cura di Massimo Trecapelli e Andrea Baldini.
La rassegna teatrale di Latina nasce con lo scopo di celebrare la passione, la creatività e l’impegno delle compagnie non professioniste, valorizzando il teatro come strumento di espressione culturale e aggregazione sociale e propone un cartellone ricco e variegato, pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Direttore artistico della manifestazione è Giovanni Iovine; la direzione esecutiva è affidata a Massimo Ciufo, mentre la comunicazione social è curata da Ilenia Scaccia. Le compagnie si sfideranno sul palco fino al 9 maggio 2026, data di chiusura del festival dedicato al teatro amatoriale.
La giuria che assegnerà il premio alla migliore compagnia è composta da: Giovanni Musella, Massimiliano De Majo, dalle giornaliste Roberta Colazingari, Dina Tomezzoli e dalla professoressa e critica d’arte Roberta Sciarretta.
APPUNTAMENTI
Giornata Internazionale della Lingua Madre, l’evento al Circolo Cittadino
Il Gruppo FAI Ponte fra Culture della Delegazione FAI di Latina celebra la Giornata Internazionale della Lingua Madre con un appuntamento in programma il 27 febbraio 2026 alle 17 al Circolo Cittadino di Piazza del Popolo. È la seconda edizione dell’iniziativa. Dopo la serata dello scorso anno animata dai ritmi dei Jumbe di Ismaila Mbaje, l’edizione 2026 propone un evento corale dal titolo “Voci dal Mondo”, con l’obiettivo di valorizzare le identità dei popoli e il loro patrimonio culturale, artistico e sociale.
Il programma prevede la partecipazione di studenti del CPIA 9 Latina, grazie alla collaborazione della dirigente Viviana Bombona e dell’insegnante Paola Amorelli. In calendario racconti di esperienze personali, musiche e danze provenienti da Arabia, Cuba, Africa, Thailandia, Persia e Ucraina. Sono previste anche letture in lingua araba e russa curate da studenti guidati dalla professoressa Valentina Avvisa. Spazio alla musica con Iordanka Ivanova e il coro “Enjoy”, che proporranno brani tradizionali come “Fato Yo” dei Touré Kunda e “Pick a Bale of Cotton”, canto popolare statunitense legato al lavoro nei campi di cotone del XIX secolo. La volontaria Nav Kaur accompagnerà il pubblico nelle sonorità del Punjab indiano, mentre Oksana Trufen presenterà tradizioni ucraine, comprese usanze legate ai riti nuziali.
L’iniziativa è promossa dalla Delegazione FAI di Latina guidata da Gilda Iadicicco, con la regia della capogruppo FAI Ponte fra Culture Pina Romano e della professoressa Ilenia Tornesi, insieme alle volontarie del gruppo. L’obiettivo è favorire integrazione e dialogo, facendo della lingua un ponte e non una barriera.
APPUNTAMENTI
Fondazione dei Vigili del Fuoco, manifestazione a Latina aperta ai cittadini
LATINA – “Lì dove serve”: con questo slogan il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco celebra anche a Latina la Festa per l’87° anniversario della fondazione. Per la prima volta quest’anno (dopo l’istituzione avvenuta con decreto del 27 febbraio 2025), si terrà un momento solenne per riconoscere l’impegno, la professionalità e l’alto valore istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per l’occasione il Comando dei Vigili del Fuoco di Latina ha organizzato una manifestazione cui prenderanno parte le Autorità civili, militari e religiose del territorio, aperta anche ai cittadini di tutto il territorio provinciale, per illustrare le principali specializzazioni operative del Corpo e le capacità tecnico–professionali impiegate quotidianamente nelle attività di soccorso”. L’appuntamento è per Venerdì 27 Febbraio 2026 ore 11, presso la Sede Centrale del Comando Vigili del Fuoco di Latina in piazzale Giuliano Carturan.
Nel corso dell’evento saranno presentati mezzi, attrezzature e assetti specialistici, con dimostrazioni
operative relative, tra l’altro, a:
– Soccorso tecnico urgente
– Interventi NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico)
– Tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali)
– Soccorso acquatico e fluviale
– Topografia Applicata al Soccorso (TAS)
“L’iniziativa rappresenta un momento istituzionale di condivisione e approfondimento, volto a rafforzare la sinergia tra il Corpo e le Istituzioni del territorio, e il legame e supporto della
cittadinanza tutta, nella comune missione di tutela della pubblica e privata incolumità e salvaguardia della sicurezza collettiva”, spiegano dal comando provinciale di Latina.
