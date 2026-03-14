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Disturbi alimentari, a Latina “Coloriamoci di Lilla”, due giornate dedicate
LATINA – In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, il 14 e 15 marzo la città ospiterà “Coloriamoci di Lilla”, una serie di eventi diffusi sul territorio, pubblici e privati, rivolti alla cittadinanza con incontri, laboratori, mostre e attività all’aperto.
Le iniziative sono realizzate con il patrocinio del Comune di Latina e con la collaborazione dei professionisti e delle associazioni del territorio.
Alle attività partecipano e collaborano: Chiara Bruschi, psicologa psicoterapeuta; Floriana Coletta, medico psichiatra; Vanessa Pacelli, biologa nutrizionista; Ofelia Panico, psicologa psicoterapeuta; Federica Pesce, biologa nutrizionista; Eriona Thartori, psicologa; Gloria Menichelli, danzaterapeuta e presidente ASD Nuvole di Gloria; Luana Santucci, allenatrice e presidente Enjoy ASD; Fabio D’Achille, direttore artistico e curatore MAD – Museo d’Arte Diffusa.
Come segno simbolico di adesione alla campagna nazionale del Fiocchetto Lilla, dall’8 marzo la Torre Civica sarà illuminata di lilla, colore simbolo della sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.
I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione rappresentano una problematica sanitaria e sociale sempre più diffusa, che coinvolge non solo chi ne soffre direttamente ma anche famiglie, scuole e comunità. Attraverso incontri, attività culturali e momenti di partecipazione collettiva, “Coloriamoci di Lilla” vuole contribuire a rompere il silenzio intorno a queste patologie, promuovendo una cultura basata su prevenzione, ascolto e supporto.
L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza.
IL PROGRAMMA
Sabato 14 marzo
Alle ore 16:00, presso Cortile San Marco – Info Point (Via Sisto V), si terrà l’incontro dedicato a ragazzi, genitori ed educatori dal titolo: “Crescere in equilibrio: corpo, emozioni e cibo”
Interverranno Chiara Bruschi, psicologa psicoterapeuta, e Federica Pesce, biologa nutrizionista. L’incontro sarà un momento di confronto e informazione per comprendere meglio il rapporto tra crescita, emozioni e alimentazione.
Alle ore 18:00 è previsto un incontro pubblico con vernissage dal titolo:
“Speranza: l’unica misura che conta”
L’evento, curato da Ofelia Panico e Vanessa Pacelli, sarà accompagnato dalla presentazione del progetto Marcello Scopelliti – “Extra-ordinary Life”.
Nell’ambito della serata sarà inoltre inaugurata la mostra fotografica curata da Fabio D’Achille, inserita nel circuito del MAD – Museo d’Arte Diffusa.
Domenica 15 marzo
La giornata della ricorrenza nazionale si aprirà alle ore 10:00 con la “Lilla Walk”, una camminata di sensibilizzazione aperta alla cittadinanza che partirà dal Parco San Marco. La passeggiata rappresenterà un momento di condivisione e riflessione collettiva su un tema di grande rilevanza sanitaria e sociale. Interverranno Luana Santucci, Floriana Coletta, Vanessa Pacelli, Ofelia Panico, Federica Pesce ed Eriona Thartori. È prevista inoltre la partecipazione di un rappresentante dell’Amministrazione Comunale all’apertura della camminata, come segno di vicinanza istituzionale all’iniziativa.
Nel pomeriggio, alle ore 16:00, presso Nuvole di Gloria (Via Ferrucci 71), si terrà il laboratorio esperienziale e mostra: “Quanto pesano le emozioni?” condotto da Gloria Menichelli, Federica Pesce ed Eriona Thartori.
Durante l’evento sarà presentata anche la mostra di pittura “L’insostenibile leggerezza” dell’artista Vito Rubecco, con curatela di Fabio D’Achille.
La Lilla Walk gode inoltre del patrocinio del Comune di Latina.
APPUNTAMENTI
Marco Masini a Latina Fiori per il firmacopie di “Perfetto Imperfetto”
LATINA – In coppia con Fedez, è piaciuto molto a Sanremo, arriva a Latina uno dei pilastri della musica italiana. Mercoledì 25 marzo, dalle 17:30, nella Galleria del Centro commerciale Latina Fiori, ci sarà Marco Masini per un esclusivo appuntamento instore. L’artista incontrerà i fan per firmare le copie del suo nuovo album “Perfetto Imperfetto”.
“È l’occasione perfetta per vivere da vicino l’emozione del suo nuovo lavoro discografico, scattare una foto e farsi autografare il CD dopo il grande successo sanremese”, dicono dal Centro Commerciale.
APPUNTAMENTI
Prossedi protagonista delle Giornate Fai di Primavera
PROSSEDI – Il territorio di Prossedi sarà protagonista delle Giornate FAI di Primavera del 21 e 22 marzo prossimi. Il borgo della provincia di Latina, al confine con quella di Frosinone, è stato selezionato dalla delegazione di Latina del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, per partecipare al più importante evento nazionale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. Per l’occasione il paese aprirà anche le porte di alcuni luoghi di particolare interesse storico e architettonico normalmente non accessibili al pubblico.
L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Prossedi nell’ex chiesa della Strammetta. All’incontro sono intervenuti il sindaco Angelo Pincivero, il vicesindaco Danilo Torella e la capo delegazione FAI di Latina Gilda Iadicicco. La conferenza è stata moderata dal giornalista Giuseppe Baratta alla presenza di Elena Lodovica Petrina, di Maurizio e Livia Morellini, discendenti dei marchesi Del Gallo, oltre che di altre decine di abitanti di Prossedi e dei paesi limitrofi.
Le Giornate FAI di Primavera, oltre a Prossedi, coinvolgeranno quest’anno circa 400 città in tutta Italia e permetteranno di visitare 780 luoghi di storia, arte e natura, molti dei quali solitamente chiusi o poco conosciuti: un’occasione per scoprire angoli nascosti del territorio e riscoprire borghi, palazzi storici, chiese e percorsi di grande valore culturale e paesaggistico.
«Per la sua posizione, sospeso a metà tra la provincia di Latina e la Ciociaria, Prossedi da sempre rappresenta un punto di incontro tra territori e culture diverse. È un luogo dove le comunità si incontrano e si riconoscono in tradizioni, storia e identità condivise. Per questo per noi è motivo di grande soddisfazione far parte delle Giornate FAI di Primavera ed essere stati scelti per partecipare a un’iniziativa di così grande prestigio a livello nazionale. Negli ultimi anni abbiamo lavorato molto per aprire il paese a un pubblico sempre più ampio di visitatori, turisti e appassionati di cultura, tradizioni e gastronomia. Lo abbiamo fatto attraverso numerose iniziative organizzate con grande attenzione e cura, tra tutte Vicoli di Notte, che ogni anno in estate richiama migliaia di persone dalla provincia di Latina, dalla Ciociaria e dalla provincia di Roma. Per questo voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a questo percorso: i collaboratori dell’amministrazione, le associazioni, i volontari e soprattutto i cittadini, che con grande ospitalità e con l’amore per il proprio paese dimostrano ogni giorno quanto sia forte il legame con questa terra. Il nostro territorio custodisce autentici gioielli di storia, cultura e architettura non solo a Prossedi, ma anche nelle frazioni di Pisterzo e La Torre, luoghi ricchi di tradizioni e di una gastronomia che rappresenta un patrimonio altrettanto prezioso. Il riconoscimento del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, premia il nostro territorio e i suoi cittadini e rappresenta anche uno stimolo a continuare nel lavoro di valorizzazione che stiamo portando avanti», ha detto il sindaco Angelo Pincivero.
«L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di promozione del territorio di Prossedi e del suo centro storico, avviato dal sindaco Angelo Pincivero già nel suo primo mandato e portato avanti negli ultimi anni con continuità. Ho avuto l’onore e l’onere di seguirne alcuni passaggi e la partecipazione alle Giornate FAI di Primavera rappresenta una conferma del valore del nostro borgo, riconosciuto anche con la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. In queste giornate il paese si farà apprezzare per la cura e l’attenzione che lo caratterizzano, merito soprattutto dei cittadini, e per i piccoli gioielli custoditi nel centro storico. Apriremo l’ex chiesa della Strammetta, dove si trova la tomba del principe e della principessa di Prossedi, discendenti di Napoleone Bonaparte poi la chiesa romanica di San Nicola, perfettamente inserita nel tessuto del paese e la chiesa di Sant’Agata, la principale del borgo, con le sue statue lignee e la particolare struttura a croce greca. Un’occasione davvero speciale sarà poi l’apertura di alcune stanze del palazzo baronale della famiglia Del Gallo, normalmente non visitabili. È un gesto significativo che consentirà ai visitatori di scoprire da vicino un luogo importante della storia di Prossedi. Infine ci saranno i nostri Vicoli, tra i più caratteristici del territorio: spazi che durante le manifestazioni estive si riempiono di persone e che anche in questa occasione offriranno ai visitatori scorci, giochi di luce e atmosfere uniche del nostro centro storico», le parole di Danilo Torella, vice Sindaco di Prossedi.
A spiegare perché è stata scelta Prossedi, Gilda Iadicicco Capo Delegazione FAI di Latina: «Abbiamo scelto Prossedi per le Giornate FAI di Primavera del 21 e 22 marzo dopo essere stati invitati dall’amministrazione comunale a conoscere questo territorio. Durante la visita siamo rimasti davvero colpiti dalla bellezza del borgo, dalla sua posizione panoramica e dal centro storico ben conservato, dove convivono armoniosamente elementi medievali e architetture di epoche successive. Proprio questo è il compito del FAI – Fondo Ambiente Italiano: far scoprire e valorizzare luoghi ancora poco conosciuti ma ricchi di storia, cultura e paesaggio. Prossedi rappresenta perfettamente questo spirito e siamo certi che i visitatori rimarranno affascinati da questo territorio.
Tra le aperture previste ci sarà anche una visita speciale all’interno del Palazzo Baronale, che è ancora una residenza privata e che per l’occasione sarà accessibile agli iscritti FAI. Per questo voglio ringraziare l’amministrazione comunale di Prossedi per averci fatto conoscere questo luogo così affascinante e la famiglia proprietaria del palazzo per la disponibilità dimostrata nell’aprire la propria dimora ai visitatori. Ad accogliere gli appassionati a Prossedi ci saranno 150 giovani ciceroni provenienti da alcuni istituti pontini: il Dante Alighieri, l’Alessandro Manzoni e l’Ettore Majorana di Latina oltre al Ramadu di Cisterna di Latina».
Angelo Pincivero (Sindaco di Prossedi)
APPUNTAMENTI
Referendum, all’Hotel Europa il Comitato per il No con esperti e magistrati di Cassazione
LATINA – Un dialogo per comprendere il valore del referendum del 22 e 23 marzo all’interno della riforma costituzionale dell’ordinamento giurisdizionale: è questo l’obiettivo dell’evento dal titolo “Minore indipendenza della magistratura, minore tutela per i cittadini”, che si terrà sabato 14 marzo, alle ore 17 presso l’Hotel Europa (a Latina in via E. Filiberto 14), organizzato dal Comitato a difesa della Costituzione per il “No” al referendum (articolazione territoriale Roma e Lazio) con le associazioni “Per Latina 2032” e “Latina Bene Comune”, che coinvolgerà esperti e professori del settore.
L’incontro sarà moderato dalla giornalista Licia Pastore. Intervengono e dialogano con la cittadinanza: Miriella Cervadoro, già Presidente di Sezione Corte di Cassazione; Adriano Iasillo, già Presidente di Sezione Corte di Cassazione; Adamo Nicola Pepe, Sostituto Procuratore Generale della Corte dei conti; Olga Pirone, Sostituta Procuratrice Generale della Corte di Cassazione; Massimo Siclari, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi Roma Tre. Un ringraziamento a Melia Mangano, Vicepresidente di Per Latina 2032, per la scelta dei relatori.
Numerosi i temi e i passaggi che saranno toccati dalla discussione. A cominciare da come la riforma influisca anche sulla partecipazione dei cittadini al voto. Tra separazione di carriere per i magistrati, il sorteggio per la scelta del CSM e il ruolo dell’Alta Corte: durante l’evento si spiegherà come la riforma non tocchi solo le professioni coinvolte, ma anche il coinvolgimento degli altri organi della Repubblica. Saranno quindi esplorate le ragioni, i limiti e i contesti del disegno di legge approvato. Per capire in prospettiva anche le possibili future riforme che prevedono l’istituzione di un Premierato e una nuova legge elettorale con ampio premio di maggioranza.
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