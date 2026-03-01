OGGI IN PRIMA PAGINA
Il Cisterna Volley da Dubai rassicura i tifosi. Si trovano nel proprio hotel, il torneo prosegue
Il Cisterna Volley, impegnato nel Nas Tournament di Dubai, si trova attualmente nel proprio hotel di riferimento. La situazione, nella città degli Emirati Arabi, dopo gli attacchi di sabato sera, è al momento sotto controllo: non si sono registrati nuovi raid. La squadra e la dirigenza presenti a Dubai restano in attesa di conoscere l’evoluzione degli eventi.
Il Governo locale, intanto, ha dato l’ok al proseguo del torneo (oggi alle ore 18 italiane è in programma il secondo match del girone, la finale della competizione è prevista per il 7 marzo). Per il momento non è previsto il rientro anticipato in Italia (il governo locale ha annunciato per adesso la “chiusura temporanea del proprio spazio aereo”).
Sarà una priorità del club comunicare in tempo reale aggiornamenti sugli sviluppi della situazione.
Allo stesso tempo il club e la squadra ci tengono a tranquillizzare i propri tifosi e i propri familiari, ringraziando tutti coloro che in queste ore hanno ancora una volta dimostrato il proprio amore per il Cisterna Volley.
Cisterna: Sindaco Mantini, il giorno della responsabilità
CISTERNA – Si è tenuta venerdì pomeriggio la seduta di Consiglio comunale convocata a seguito della vicenda giudiziaria che ha coinvolto un dirigente comunale e un consigliere con le dimissioni di quest’ultimo dalla carica. L’assise è stata aperta dal presidente Mancini che ha presentato il nuovo segretario generale Giulia De Santis augurandole un buon lavoro.
Quindi si è proceduto con la surroga del consigliere Renio Monti e l’ingresso in Consiglio dell’ex assessora Emanuela Pagnanelli che si è subito dichiarata Indipendente e collocata nelle fila dell’opposizione.
Mantini ha sottolineato che i fatti contestati riguardano rapporti tra privati e non coinvolgono fondi pubblici o affidamenti comunali, definendo la vicenda non di natura sistemica. Ha ribadito la fiducia nella magistratura e il principio che le responsabilità sono strettamente personali.
Sul piano amministrativo, si è agito tempestivamente riassegnando funzioni dirigenziali per garantire la continuità dell’Ente, che gestisce circa 40 milioni di euro di fondi PNRR e non solo.
Il sindaco ha convocato la Conferenza dei Capigruppo per rispetto verso il Consiglio comunale e ha verificato il sostegno della sua maggioranza, che si è confermata coesa e compatta. Ha dichiarato di non essere attaccato alla poltrona, ma di voler garantire stabilità amministrativa nell’interesse della città fino a quando tutta la maggioranza lo sosterrà. Ha concluso annunciando pertanto l’intenzione di proseguire il mandato.
L’opposizione, attraverso i consiglieri Felcetti, Sambucci, Antenucci, Leoni e Del Prete, si è espressa con toni forti e all’unanimità sulla richiesta delle dimissioni del sindaco e l’azzeramento delle deleghe assessorili. Cece e Di Cori, sempre dai banchi dell’opposizione, hanno chiesto inoltre una fase di profonda riflessione politica.
Per mano del consigliere Del Prete, l’opposizione ha presentato al segretario generale una mozione di sfiducia ed ha subito dopo abbandonato, ad eccezione di Cece, l’aula e i lavori consiliari.
Unanime sono stati la piena fiducia al sindaco e il sostegno dai rappresentanti dei gruppi di maggioranza, Paliani, Cicchitti, Caianiello, Sarracino, Contarino e l’invito a proseguire nell’assolvimento degli impegni assunti nei confronti della comunità.
Gli assessori Innamorato e Santilli, chiamati più volte in causa dall’opposizione, hanno replicato l’estraneità di sindaco e assessori a questi specifici fatti contestati dalla magistratura, come pure che non ci sono atti illegali né sottrazione di soldi pubblici e pertanto è del tutto infondato l’accostamento con l’operazione giudiziaria che investì l’amministrazione comunale di Cisterna nel 2017.
Latina, fermati per un controllo dai Carabinieri e trovati in possesso di 9 grammi di cocaina
Fermati per un controllo stradale, sono stati trovati in possesso di 9 grammi di cocaina. È accaduto nella notte a Latina, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno bloccato un’auto con a bordo un 28enne alla guida e un 23enne come passeggero. Durante il controllo i due hanno tentato di disfarsi di un involucro, gesto notato dai militari che lo hanno immediatamente recuperato. All’interno c’erano circa nove grammi di cocaina, come confermato dal test eseguito sul posto. Dagli accertamenti è emerso inoltre che l’auto era oggetto di una querela per appropriazione indebita presentata il 25 febbraio dal responsabile di una società di autonoleggio, poiché il veicolo non era stato restituito nei termini previsti dal contratto. Il conducente è stato quindi denunciato per appropriazione indebita e sanzionato anche per guida senza patente, mai conseguita. L’auto è stata sequestrata per la successiva restituzione all’avente diritto. Entrambi i giovani sono stati infine segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanza stupefacente.
Frontale sulla Pontina a Latina, grave un uomo. Strada chiusa
LATINA – Un incidente stradale si è verificato poco prima delle 11 di questa mattina (sabato 28 febbraio) sulla Pontina a Latina. Due auto si sono scontrate frontalmente al km 74 con conseguenze gravi per un uomo che è stato soccorso e trasferito al San Camillo di Roma. L’arteria è stata chiusa all’altezza del cavalcavia di Borgo Isonzo. Sul posto stanno operando la polizia stradale, vigili del fuoco e 118. Il traffico è deviato sulle complanari.
