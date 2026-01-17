Benacquista Latina in trasferta a Carrara contro Quarrata

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket scenderà in campo questa sera (alle 21) al PalaCarrara per affrontare i padroni di casa del Consorzio Leonardo Dany Basket Quarrata nella 22ª giornata del campionato di Serie B Nazionale.

I nerazzurri arrivano a questa trasferta forti del successo casalingo ottenuto nell’ultimo turno contro Ravenna, a quota 30 punti in classifica, determinati a dare continuità all’ultimo risultato positivo. Quarrata invece ha conquistato fino ad ora 14 punti, ma “è un avversario ostico e motivato – dicono dal Club pontino – al pari di Ferrara e Piombino, la formazione toscana è pienamente coinvolta nella lotta per la salvezza diretta e andrà a caccia di punti preziosi”. La gara di andata, disputata al palasport di Cisterna lo scorso 28 settembre è stata vinta da Latina 84-77.

«Contro una squadra intensa, la concentrazione farà la differenza», ha detto il vice allenatore del Latina Davide Gabriele.

Ancora indisponibile Ilario Simonetti, che prosegue il percorso di recupero con allenamenti individuali mirati: il suo rientro nelle rotazioni potrebbe avvenire già nel corso della prossima settimana. A rinforzare il roster del Consorzio Leonardo c’è anche Nicola Mei, giocatore di esperienza e volto noto a Latina, dove ha vestito la maglia nerazzurra in Serie A2 nella stagione 2015/16 sotto la guida di coach Gramenzi. (foto Marika Torcivia)