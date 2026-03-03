APPUNTAMENTI
Al Teatro D’Annunzio si rivive lo swing degli anni ’50 con “A qualcuno piace Fred”
Tutto pronto per “A qualcuno piace Fred”, lo spettacolo che sabato 14 marzo alle ore 21.00 accenderà il palco del Teatro D’Annunzio nell’ambito della stagione di danza 2025/2026 “Liberi di scegliere”. Un appuntamento atteso che rende omaggio agli anni Cinquanta e al fenomeno dello swing italiano, mescolando danza, teatro e musica dal vivo in una produzione diretta da Simone Finotti con le coreografie di Roberta Di Giovanni. Proprio le coreografie firmate da Roberta Di Giovanni rappresentano uno degli elementi più distintivi dello spettacolo, un lavoro raffinato e al tempo stesso esplosivo, capace di fondere tecnica, teatralità e ritmo in un linguaggio scenico energico e riconoscibile. I movimenti, ispirati al boogie-woogie, al lindy hop e alle danze dell’epoca, vengono riletti in chiave contemporanea con grande cura del dettaglio, costruendo quadri coreografici brillanti, ironici e perfettamente integrati con la narrazione. Ogni numero è pensato come una piccola storia danzata; passi sincopati, giochi di coppia, dinamiche corali e improvvisi cambi di ritmo restituiscono tutta la vitalità dello swing.
Lo spettacolo conduce il pubblico in un viaggio nell’Italia del dopoguerra, un periodo segnato da entusiasmo, ironia e voglia di ricominciare. Protagonista assoluto è Fred Buscaglione, interpretato da Simone Finotti, di cui vengono ripercorse la carriera e la personalità attraverso i brani più celebri. Accanto a lui risuonano le musiche di Renato Carosone, del Trio Lescano e di altri protagonisti della scena swing dell’epoca. A dare ritmo e anima alla scena è la BUSCA’S – Italian Swing Band, formazione di attori e musicisti che accompagna ogni momento dal vivo, restituendo tutta l’energia e il fascino di quegli anni. Centrale il ruolo della danza, il Corpo di Ballo della Non Solo Danza porta in scena coreografie vivaci e coinvolgenti, in un continuo dialogo con i performer dell’ActingLab.
Il cast vede la partecipazione di Simone Finotti come attore e cantante, Samantha Centra, Marco Campoli anche alla batteria, Antonio Violetti alla chitarra, i musicisti Luciano Guglietta e Marcos Palombo, e Siria Longhitano nel ruolo di cantante e ballerina. Il Corpo di Ballo è composto da Marika Battisti, Francesca Guiglia, Giorgio Martucci, Gabriele Aceto, Sara Ferretti e Aurora Napolitano, con la presenza degli allievi della Scuola d’Arte NSD come ospiti.
“A qualcuno piace Fred” si inserisce nel cartellone “Liberi di scegliere”, iniziativa del Comune di Latina e di ATCL che propone oltre 75 eventi tra prosa, danza, concerti, teatro ragazzi, comicità e incontri speciali, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e promuovere cultura e inclusione. I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro D’Annunzio e online su TicketOne.
APPUNTAMENTI
A Formia la personale di Maurizio Aprea nel Palazzo Comunale
“Ipotesi della forma, memoria dello sguardo” è il titolo della mostra personale di Maurizio Aprea, in programma dal 7 al 15 marzo 2026 allo Spazio Espositivo del Punto IAT, al pianoterra del Palazzo Comunale di Formia, nell’ambito della rassegna “Sentieri d’Arte 2026”. Vernissage e finissage sono previsti alle ore 18.
Nato a Formia nel 1950 e architetto di formazione, Aprea sviluppa una ricerca pittorica che nasce dal dialogo tra esperienza vissuta e costruzione mentale dell’immagine. Nelle sue opere convivono equilibrio e libertà espressiva: il figurativo si apre all’astrazione e le forme affiorano come tracce e frammenti di memoria.
Paesaggi, marine e presenze umane non sono rappresentazioni oggettive, ma immagini filtrate dallo sguardo interiore dell’artista. Il colore assume un ruolo centrale e diventa materia emotiva, attraverso campiture vibranti e stratificate che richiedono una lettura lenta e meditativa. La produzione di Aprea attraversa diverse tecniche, dall’olio all’acrilico, dal pastello alla sperimentazione digitale, mantenendo un legame costante con la realtà sensibile. Ogni opera si configura come un’ipotesi visiva, un tentativo aperto di dare forma alla memoria e al tempo. La mostra propone una selezione di lavori pensati come spazio di riflessione e partecipazione emotiva per il pubblico.
APPUNTAMENTI
Latina, al Teatro Moderno la terza edizione del Premio Eccellenze Femminili
Tutto pronto a Latina per la terza edizione del “Premio Eccellenze Femminili”, organizzato per sabato 7 marzo alle 17 al Teatro Moderno dall’associazione “Oltre il Silenzio” e dalla coordinatrice Carmen Casu. La cerimonia riguarderà sei donne del Lazio che si sono distinte in vari ambiti, dall’arte alla formazione, dal sociale all’impegno per la comunità.
La parte introduttiva è intitolata “Donne del Lazio tra Mito e Storia”: attraverso emozioni visive, suoni, coreografie ed esibizioni si renderà omaggio ad epiche figure che hanno caratterizzato la Storia del territorio. Il gran finale sarà un coinvolgente flash mob con le danzatrici di MGA Studios, accademia di arte e spettacolo guidata dalla direttrice artistica dell’evento, Maria Grazia Angeletti. I meravigliosi costumi saranno invece del “Barbara Basciano Atelier”. Altra importante partecipazione sarà quella del Liceo Artistico “Michelangelo Buonarroti” di Latina, coinvolto in un particolare momento dedicato alla violenza contro le donne. Sarà anche l’occasione per ricordare contenuti e finalità del tour “Oltre il Silenzio”, con l’intervento della nota criminologa Gabriella Marano, protagonista del progetto.
Subito dopo spazio alle premiazioni e a sei donne distintesi per il loro talento e per le loro storie di coraggio e determinazione: Donata Carelli, scrittrice; Sabrina Piffanelli, protagonista nel sociale; Gabriella Pansera, operatore giudiziario; Clementina Corbi, pittrice; Vanessa Malafronte, allenatrice di rugby giovanile; Fabiana Romano, docente internazionale di marketing ed esperta di Made in Italy.
L’evento, che ha ottenuto il patrocinio morale della Regione Lazio, vedrà la partecipazione del consigliere pontino Orlando Angelo Tripodi, presidente della Commissione Lavoro e Pari Opportunità. Un altro momento dagli importanti contenuti sarà vissuto con la premiazione di Gabriella Pansera, in passato collaboratrice del giudice Antonino Scopelliti, ucciso dall’andrangheta nell’agosto del 1991. La Pansera si soffermerà su un ricordo del magistrato, con il coinvolgimento della fondazione antimafia creata in suo onore e presieduta dalla figlia Rosanna.
APPUNTAMENTI
Latina, “Tutta colpa di Freud” inaugura la rassegna “Il teatro in citta’”
LATINA – “Il Teatro in Città”, la rassegna di Latina creata da APS Cantiere dell’Arte in collaborazione con l’Associazione Culturale Teatrale “I SognAttori” patrocinata dalla F.I.T.A. Nazionale si aprirà stasera (il 28 febbraio), alle ore 20.30, al teatro Santa Maria Goretti di Latina, con lo spettacolo “Tutta colpa di Freud”.
Sul palco del teatro di Viale XVIII Dicembre 21 salirà la compagnia Il Cassetto nel sogno con la brillante commedia “Tutta colpa di Freud” che racconta la storia di Dante, uno psicoterapeuta di 55 anni, e delle sue tre figlie di cui l’uomo si è sempre occupato da solo, dopo la separazione dalla madre. Tutte e tre le figlie sembrano essere sfortunatissime nelle questioni di cuore. In questo intreccio di situazioni complicate, Dante cercherà di capire quale sia la strada giusta per destreggiarsi tra il desiderio di essere un “padre ideale”, il bisogno di non trascurare i propri sentimenti e la sua capacità di innamorarsi che credeva sopita da tempo. In scena Massimo Pettinari, Gloria Pettinari, Deborah Ferlazzo, Aurora Gozzuti, Roberta Falconi, Massimo Trecapelli, Cinzia Bonfiglio; la regia è a cura di Massimo Pettinari, scenografia di Cinzia Bonfiglio, costumi di Anna Marra, organizzazione a cura di Massimo Trecapelli e Andrea Baldini.
La rassegna teatrale di Latina nasce con lo scopo di celebrare la passione, la creatività e l’impegno delle compagnie non professioniste, valorizzando il teatro come strumento di espressione culturale e aggregazione sociale e propone un cartellone ricco e variegato, pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Direttore artistico della manifestazione è Giovanni Iovine; la direzione esecutiva è affidata a Massimo Ciufo, mentre la comunicazione social è curata da Ilenia Scaccia. Le compagnie si sfideranno sul palco fino al 9 maggio 2026, data di chiusura del festival dedicato al teatro amatoriale.
La giuria che assegnerà il premio alla migliore compagnia è composta da: Giovanni Musella, Massimiliano De Majo, dalle giornaliste Roberta Colazingari, Dina Tomezzoli e dalla professoressa e critica d’arte Roberta Sciarretta.
Più Letti
-
APPUNTAMENTI14 anni fa
EVENTI A LATINA LIDO
Il calendario
-
CRONACA5 giorni fa
Meccanico minacciato con la pistola per un lavoro fatto male: un arresto e tre denunce
-
CRONACA6 giorni fa
Tribunale senza tre presidenti di Sezione, gli Avvocati sollecitano le nomine
-
ATTUALITA'6 giorni fa
Parroci e Sindaci dei Comuni della Forania di Sezze si confrontano su esigenze e bisogni dei territori
-
CRONACA6 giorni fa
Boom di veicoli senza assicurazione a Sabaudia: 45 sequestri dall’inizio dell’anno
-
CRONACA5 giorni fa
Al volante ubriaco, senza patente, assicurazione e revisione: denunciato
-
OGGI IN PRIMA PAGINA5 giorni fa
Latina, incidente al km 78 della Pontina, feriti un uomo e due bambini
-
APPUNTAMENTI3 giorni fa
Latina, “Tutta colpa di Freud” inaugura la rassegna “Il teatro in citta’”