CRONACA
Anziani di notte da soli senza operatore sanitario, Il Comune di Latina ferma casa alloggio a Borgo Carso
LATINA – Anziani di notte da soli senza operatore socio sanitario in una casa alloggio a Borgo Carso, alla periferia di Latina. Lo ha rilevato un controllo svolto dai carabinieri del Nas che ha portato ad un’ordinanza di divieto immediato di proseguire l’attività Residence Maria Rosa Oasi, condotta da madre e figlio. Era proprio quest’ultimo a svolgere funzioni di Oss senza avere la qualifica e tutti i turni notturni, sette giorni su sette. Al momento del controllo era tuttavia in pigiama e a casa.
L’operatore socio sanitario è una figura centrale nelle case alloggio per anziani, si occupa dell’igiene personale e della cura dei ricoverati che di notte posso avere esigenze di ogni tipo e vanno sorvegliati. In tutto nove i ricoverati trovati nella struttura.
Sulla base dei riscontri dei carabinieri il Comune di Latina ha emesso l’ordinanza di divieto immediato di prosecuzione dell’attività di comunità alloggio. “La prosecuzione dell’attività nelle condizioni accertate risulta incompatibile con la tutela della salute, della sicurezza, della dignità e del benessere degli ospiti presenti nella struttura – si legge nell’ordinanza – Occorre impedire con immediatezza l’ulteriore esercizio dell’attività, vietare nuovi ingressi e, al contempo, assicurare tutte le misure necessarie alla tutela e alla ricollocazione degli ospiti già presenti”.
CRONACA
Su un tir con 600 chili di hashish, pena definitiva e arresto per un 25enne di Latina
LATINA – Condannato in via definitiva per detenzione illegale di droga, è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri un ragazzo di 25 anni di Latina che si trovava agli arresti domiciliari da aprile del 2024. L’ordine di carcerazione è stato emesso dalla procura generale della Corte d’appello di Roma: deve scontare infatti la pena residua di un anno di reclusione.
Due anni fa era stato fermato insieme ad altri due uomini a bordo di un tir che trasportava 600 chili di hashish. L’arresto segue di appena ventiquattr’ore quello di un 69enne che si trovava in regime di detenzione in una struttura sanitaria di Sabaudia condannato a scontare una condanna a quattro anni di reclusione.
CRONACA
Tentato incendio nella notte a Scauri: nel mirino una pizzeria in via Italo Balbo
Tentato incendio nella notte a Scauri: nel mirino una pizzeria in via Italo Balbo, a pochi passi da piazza Sant’Albina. Indagini in corso da parte dei Carabinieri. La scoperta è stata fatta nella mattinata dalla proprietaria del locale, una donna di 40 anni residente a Santi Cosma e Damiano, che ha trovato la serranda con evidenti segni di bruciatura e tracce scure, compatibili con un possibile tentativo di incendio. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri di Scauri e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Formia, che hanno avviato gli accertamenti. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme non si sarebbero propagate all’interno del locale e si sarebbero spente autonomamente nel corso della notte, senza causare danni rilevanti. L’episodio, infatti, non sarebbe stato segnalato da residenti o testimoni. Gli investigatori stanno valutando tutte le ipotesi, senza escludere alcuna pista. La titolare ha dichiarato di non aver ricevuto minacce o segnali preoccupanti. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili a chiarire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili.
CRONACA
Pontina, un’altra mattinata di code e disagi per gli automobilisti
Ennesima giornata di passione sulla via Pontina per gli automobilisti in viaggio. Da questa mattina si registrano lunghe code a tratti tra Pomezia e Castel Romano in direzione Roma, a causa di un veicolo in panne. Si transita su carreggiata ridotta. In direzione Latina invece si registrano 2 km di coda per lavori di potatura degli alberi all’altezza dell’istituto agrario San Benedetto, nel territorio di Latina. Questa mattina, così come quella di ieri, è iniziata con visibilità ridotta a causa della nebbia. Disagi di sono registrati anche ieri a causa di sterpaglie a fuoco a lato della carreggiata. Iniziano già i primi incendi a ridosso della 148. Ieri due roghi a pochi metri di distanza l’uno dall’altro, hanno creato qualche disagio alla circolazione all’altezza di Campoverde, ad Aprilia. Il fumo si è levato in cielo e ha invaso la carreggiata producendo alcuni rallentamenti in strada.
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