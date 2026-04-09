Anziani di notte da soli senza operatore sanitario, Il Comune di Latina ferma casa alloggio a Borgo Carso

LATINA – Anziani di notte da soli senza operatore socio sanitario in una casa alloggio a Borgo Carso, alla periferia di Latina. Lo ha rilevato un controllo svolto dai carabinieri del Nas che ha portato ad un’ordinanza di divieto immediato di proseguire l’attività Residence Maria Rosa Oasi, condotta da madre e figlio. Era proprio quest’ultimo a svolgere funzioni di Oss senza avere la qualifica e tutti i turni notturni, sette giorni su sette. Al momento del controllo era tuttavia in pigiama e a casa.

L’operatore socio sanitario è una figura centrale nelle case alloggio per anziani, si occupa dell’igiene personale e della cura dei ricoverati che di notte posso avere esigenze di ogni tipo e vanno sorvegliati. In tutto nove i ricoverati trovati nella struttura.

Sulla base dei riscontri dei carabinieri il Comune di Latina ha emesso l’ordinanza di divieto immediato di prosecuzione dell’attività di comunità alloggio. “La prosecuzione dell’attività nelle condizioni accertate risulta incompatibile con la tutela della salute, della sicurezza, della dignità e del benessere degli ospiti presenti nella struttura – si legge nell’ordinanza – Occorre impedire con immediatezza l’ulteriore esercizio dell’attività, vietare nuovi ingressi e, al contempo, assicurare tutte le misure necessarie alla tutela e alla ricollocazione degli ospiti già presenti”.