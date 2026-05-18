Degrado in Via Don Morosini, le opposizioni chiedono un consiglio comunale

LATINA – I gruppi consiliari di Latina Bene Comune, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Per Latina 2032 hanno formalmente richiesto la convocazione urgente di un consiglio comunale straordinario sulla situazione del centro storico e, in particolare, dell’area di via Don Morosini, da anni alle prese con una condizione di crescente degrado urbano, sociale e ambientale.

«La richiesta, indirizzata al presidente del Consiglio comunale, alla sindaca e alla segretaria generale, nasce dall’aggravarsi di criticità che nelle ultime settimane – spiegano i consiglieri di opposizione – sono state nuovamente segnalate da residenti, commercianti e comitati di quartiere: accumulo di rifiuti, carenza di decoro urbano, manutenzione insufficiente del verde pubblico, problemi di illuminazione, episodi di criminalità, spaccio e consumo incontrollato di alcolici, situazioni di marginalità sociale e presenza di persone senza fissa dimora. A tutto ciò si aggiungono criticità urbanistiche e ambientali legate alla realizzazione del playground nell’area della passeggiata Sandro Pertini e la persistente chiusura dell’ex mercato coperto, su cui manca da tempo un confronto pubblico». Una situazione che, secondo i consiglieri, non può più essere affrontata con interventi occasionali o promesse disattese. «In questi anni – rilevano – sono state presentate interrogazioni, mozioni, emendamenti e proposte senza però arrivare a soluzioni strutturali e risolutive».

La richiesta punta ad aprire una discussione istituzionale pubblica su uno dei nodi più evidenti e irrisolti della città, con l’obiettivo di definire interventi urgenti per la messa in sicurezza e la riqualificazione. L’obiettivo è “affrontare apertamente – si legge in una nota – tutte le criticità, coinvolgendo l’intera assise cittadina, gli assessori e i dirigenti competenti e tutti i soggetti istituzionali coinvolti nelle attività di controllo e gestione dell’area. Serve una strategia seria, coordinata e immediata per il rilancio del centro cittadino. Residenti, commercianti e cittadini attendono risposte concrete, non annunci estemporanei o interventi spot”.