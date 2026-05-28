Nozze d’oro, la coppia dona una nuova aula multisensoriale alla scuola di Borgo Montello

Un anniversario di matrimonio trasformato in un gesto concreto per la comunità. È stata inaugurata questa mattina la nuova aula multisensoriale della scuola di Borgo Montello, a Latina, realizzata grazie alla donazione di Maria Rita Marchiori e Angelo Sossai in occasione delle loro nozze d’oro. Alla cerimonia hanno partecipato la sindaca di Latina Matilde Celentano oltre agli assessori comunali Federica Censi e Gianluca Di Cocco.

La coppia ha scelto di rinunciare ai tradizionali regali per il cinquantesimo anniversario di matrimonio, destinando le risorse a un progetto dedicato alla scuola e ai bambini del territorio. Grazie alla donazione è stato possibile ripristinare il proiettore dell’istituto e creare una nuova aula multisensoriale pensata per favorire inclusione, apprendimento e crescita personale degli studenti. Un gesto particolarmente significativo anche per il legame della famiglia con la scuola di Borgo Montello: qui infatti ha studiato Angelo Sossai, così come i figli e oggi i nipoti della coppia. Il nuovo spazio didattico sarà dedicato a percorsi educativi inclusivi, offrendo ai bambini un ambiente progettato per rispondere alle diverse esigenze di apprendimento.