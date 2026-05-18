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L’Agro Pontino verso il Futuro: Il “Manifesto 2026” prende vita a Villa Gianna
Il prossimo lunedì 25 maggio, a partire dalle ore 17.00, la Cantina Villa Gianna a Latina diverrà l’epicentro di una riflessione profonda sull’Agro Pontino che verrà. Torna infatti la seconda edizione di “Vino & Olio… e non solo”, promossa dall’associazione culturale “Il Corace” con il sostegno di Regione Lazio e ARSIAL, e che quest’anno si presenta non come una semplice rassegna, ma come un vero e proprio laboratorio strategico per delineare l’identità dell’Agro Pontino di domani. Sotto l’ambizioso payoff “L’eccellenza non si racconta, si costruisce insieme”, l’evento mira a trasformare le radici locali in un motore di sviluppo globale. L’idea centrale del Manifesto 2026 è quella di superare la storica narrazione della “terra di bonifica” per riposizionare l’area come un laboratorio europeo dell’agricoltura di qualità. L’evento mira a valorizzare i punti di forza delle aree produttive di questo prestigioso territorio, avviando un percorso di comunicazione omogenea e condivisa. L’obiettivo è individuare un marchio riconoscibile capace di creare valore attorno al lavoro delle imprese che, con spirito pionieristico, hanno dato vita a questo progetto, lasciando alle nuove generazioni un vero e proprio manifesto d’intenti: “Mangia/bevi/ pensa Pontino”.
In questo scenario, il legame con il mito del Circeo diventa il ponte ideale per trasformare un bene agricolo in un’esperienza culturale ed emotiva indimenticabile. Il cuore dell’iniziativa risiede nella volontà di mettere a sistema le eccellenze del paniere pontino; dalla Mozzarella di Bufala, passando per l’Olio della cultivar Itrana, senza tralasciare il Moscato di Terracina e i vini DOC del Circeo. Sarà l’occasione di celebrare questi prodotti, ma anche di analizzarne i mercati e risolvere le criticità strutturali, come i colli di bottiglia della logistica e della distribuzione.
Attraverso il dialogo diretto tra produttori ed esponenti del settore Horeca, l’obiettivo è innescare una “rivoluzione qualitativa” che passi per la sostenibilità e uno storytelling moderno, capace di parlare il linguaggio dei content creator per intercettare l’interesse della Gen Z attraverso l’etica e la trasparenza. La manifestazione si aprirà con un brindisi di benvenuto alle 17.00, seguito da una tavola rotonda moderata da esperti e istituzioni. Il dibattito vedrà il confronto tra figure chiave come Lorenzo Dolci, il Presidente della Commissione Sviluppo Economico della Regione Lazio Vittorio Sambucci, e i padroni di casa Giovanni e Gianluca Giannini. Il dialogo si arricchirà con le prospettive di operatori della ristorazione e del commercio come Luca Targa, Daniel Natarella e Attilio Ferraiolo, e ancora il distretto agroalimentare pontino con il Presidente Claudio Marcoccio e il Vice-presidente Salvatore Liotti insieme alla competenza tecnica di Umberto Trombelli (AIS Latina) e della giornalista Tiziana Briguglio. Non mancherà il contributo del mondo produttivo con la partecipazione di Ortolanda e la visione accademica rappresentata dall’IIS San Benedetto, Einaudi, Mattei di Latina e dall’ITAS Garibaldi di Roma. Uno dei momenti più innovativi sarà il Workshop Creativo delle 18.00, dove i partecipanti saranno chiamati a contribuire attivamente alla definizione dell’eccellenza futura portando “un colore, un simbolo e una parola”.
La serata si concluderà intorno alle 19.00 con “Il Gusto dell’Insieme”, una degustazione dei prodotti tipici curata dai talenti locali degli istituti alberghieri e tecnici, a testimonianza di come le nuove generazioni siano già parte integrante di questa evoluzione. Il progetto si riassume in una sintesi programmatica chiara: «Abbiamo la terra, abbiamo le aziende, abbiamo il talento. Ora mettiamoli a sistema».
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Il Parco di Tumulito, sul litorale di Fondi, si allarga: area pic-nic e tanti nuovi giochi
Il Parco di Tumulito, sul litorale di Fondi, in via Guado Bastianelli, si arricchisce con una nuova area pic-nic, con tanto di punti ombra e amache, e tanti nuovi giochi pensati per avvicinare i bambini alla natura: acqua, sabbia, terra, legno, persino animali. Fiore all’occhiello del restyling il pavone che con i suoi colori da domenica è effettivamente il re del neonato pollaio. Le migliorie apportate all’area sono frutto della collaborazione tra il Comune di Fondi e una rete di associazioni, in particolare Contrada Selvavetere, che ha ideato e coordinato il progetto, e Il Cielo è di tutti.
«Il Parco Gioco-Natura di Tumulito può non essere capito appieno ad un primo approccio – spiegano i promotori – perché ci si sporca e talvolta può apparire disordinato. Approfondendo l’esperienza si capisce però che è pensato per avvicinare i bambini alla natura, per far vivere loro esperienze tattili e immersive con un mondo originario dal quale la società ci ha in parte allontanato. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alle tabelle CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) per rendere l’area ancora più inclusiva». Oltre ad una grande area pic-nic realizzata con materiali di recupero, altro valore aggiunto del progetto, nell’area giochi sono state inserite tante piccole novità come i giochi d’acqua e musicali, una colorata panchina extralarge per favorire la socializzazione, l’accampamento degli indiani, nuove cucine in cui pasticciare, un teatrino con tanto di impianto, un pollaio e molto altro.
Al taglio del nastro, simbolico perché l’area in effetti esiste già da un anno, hanno preso parte l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato e il vicesindaco Vincenzo Carnevale i quali si sono complimentati con gli ideatori che hanno dimostrato come la collaborazione tra pubblico e associazionismo possa produrre risultati straordinari.
Il Comune di Fondi ha contribuito fornendo materiali, sia di lavorazione che di recupero, e mettendosi a disposizione per guidare i richiedenti in permessi e pratiche. Le associazioni hanno invece dato forma ad un’idea innovativa, facendo rete tra loro e investendo tempo, energie e manodopera.
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Il Villaggio Coldiretti torna a Latina: dal 22 al 24 maggio il centro città si trasforma nel cuore dell’agricoltura pontina
Torna il Villaggio Coldiretti Latina, torna dal 22 al 24 maggio il grande evento dedicato all’agricoltura, al cibo di qualità e alla sostenibilità ambientale che si snoderà tra Piazza del Popolo, via Diaz, corso della Repubblica, le vie limitrofe e largo Palos della Frontera. L’iniziativa, co-organizzata da Coldiretti Latina e dal Comune di Latina, punta a valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio e a rafforzare il legame tra produttori agricoli, cittadini e comunità locale. “Dopo il successo dello scorso anno – afferma il sindaco Matilde Celentano – abbiamo voluto riproporre un’iniziativa che ha saputo avvicinare tantissimi cittadini al valore del cibo sano e di qualità. Per tre giorni il cuore della città tornerà a trasformarsi in un grande villaggio contadino capace di raccontare i primati dell’agricoltura pontina e laziale, le eccellenze del territorio, il valore del cibo sano, del mercato di Campagna Amica, dei prodotti a chilometro zero e il legame sempre più forte tra mondo agricolo e comunità. Per Latina questa manifestazione rappresenta non solo una vetrina d’eccellenza per il Made in Italy e le produzioni locali, ma anche un’importante occasione di promozione turistica, culturale e sociale. Come amministrazione sosteniamo con convinzione un evento che valorizza il lavoro delle nostre imprese agricole e offre ai cittadini, alle famiglie e agli studenti momenti di incontro, partecipazione e servizi innovativi. Ringrazio Coldiretti Latina e il presidente Daniele Pili per la collaborazione istituzionale e per l’opportunità offerta al territorio: vedere il centro cittadino trasformarsi in un luogo pulsante di tradizioni, innovazione e vita contadina è un segnale forte dell’identità pontina”.
“L’obiettivo dell’evento organizzato insieme a Coldiretti Latina – aggiunge Antonio Cosentino, assessore alle Attività produttive su indirizzo del quale è stata approvata la delibera di giunta – è valorizzare l’agricoltura locale, il cibo di qualità e le eccellenze del territorio attraverso un programma ricco di iniziative rivolte a cittadini e visitatori. Saranno presenti oltre 60 espositori di Campagna Amica con prodotti a chilometro zero, due aree ristoro, panel tematici dedicati all’agricoltura e all’enogastronomia, oltre a una fattoria didattica con animali e attività educative che coinvolgeranno anche le scuole della provincia. Siamo certi che il Villaggio Coldiretti Latina contribuirà a riempire il centro di Latina di persone, promuovendo uno stile di vita sano, il rispetto dell’ambiente e una corretta educazione alimentare. Allo stesso tempo, iniziative di questo tipo rappresentano un’opportunità concreta per sostenere l’economia locale, rafforzare il rapporto diretto tra produttori e consumatori e valorizzare il patrimonio agricolo del nostro territorio”.
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Latina, Borgo San Michele, inaugurato il parco giochi intitolato a San Carlo Acutis
È stato inaugurato, questa mattina, presso la sede dell’ex scuola elementare di Borgo San Michele, oggi centro sociale, il nuovo parco giochi intitolato alla memoria di San Carlo Acutis. Alla solenne cerimonia, presieduta dal sindaco di Latina Matilde Celentano, hanno preso parte, tra le tante autorità presenti, il Vescovo della Diocesi Latina-Terracina-Sezze-Priverno, monsignor Mariano Crociata, il Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella, il Questore di Latina Fausto Vinci, il senatore Nicola Calandrini e Giancarlo Palmieri, presidente dell’Aps “Insieme per Latina”, con una folta e festosa rappresentanza di studenti della scuola dell’infanzia e primaria del posto, insegnanti e residenti del borgo. La data scelta per la cerimonia riveste un profondo significato spirituale, ricorrendo oggi l’anniversario del battesimo del giovane Santo. L’evento ha vissuto un momento di straordinaria partecipazione emotiva grazie al collegamento in videoconferenza con la signora Antonia Salzano, madre di San Carlo Acutis. “Oggi non stiamo solo inaugurando un’area verde o un parco giochi – ha dichiarato visibilmente commossa il sindaco Celentano durante il suo discorso -. Oggi la città di Latina compie un gesto di profonda speranza e significato: affidiamo questo spazio a San Carlo Acutis, un modello per le nuove generazioni. Quando il Consiglio comunale, il 15 dicembre scorso, ha approvato all’unanimità questa intitolazione, lo ha fatto con una consapevolezza precisa: i nostri giovani hanno bisogno di punti di riferimento autentici. Carlo è un giovane dei nostri giorni, un ragazzo che ha saputo usare la modernità e il web per diffondere un messaggio di amore e fede”. La prima cittadina si è poi rivolta direttamente ai bambini e ai ragazzi presenti, esortandoli a frequentare il parco con gioia e a guardare al volto di Carlo come a quello di un amico speciale, capace di dialogare con la loro stessa modernità, citando uno dei suoi insegnamenti più celebri: “’Tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie’ – ha ricordato il Sindaco – Questa frase – ha spiegato Celentano – sottolinea il valore spirituale dell’unicità di ogni individuo davanti a Dio. Carlo invitava a non seguire le mode o le masse, ma a scoprire il proprio progetto divino personale. La sua spiritualità si manifestava anche nel servizio verso gli ultimi. Per lui la felicità non derivava dal possesso, ma dal dono di sé, ricordandoci che la tristezza subentra quando ci si ripiega esclusivamente sui propri bisogni”. Il sindaco Celentano ha espresso un sentito ringraziamento all’Aps “Insieme per Latina” e al suo presidente Palmieri, promotori dell’istanza iniziale portata all’attenzione dell’amministrazione dal consigliere comunale e provinciale Renzo Scalco e supportata dalla commissione Toponomastica presieduta da Roberto Belvisi.
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