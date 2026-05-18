Il Villaggio Coldiretti torna a Latina: dal 22 al 24 maggio il centro città si trasforma nel cuore dell’agricoltura pontina

Il prossimo lunedì 25 maggio, a partire dalle ore 17.00, la Cantina Villa Gianna a Latina diverrà l’epicentro di una riflessione profonda sull’Agro Pontino che verrà. Torna infatti la seconda edizione di “Vino & Olio… e non solo”, promossa dall’associazione culturale “Il Corace” con il sostegno di Regione Lazio e ARSIAL, e che quest’anno si presenta non come una semplice rassegna, ma come un vero e proprio laboratorio strategico per delineare l’identità dell’Agro Pontino di domani. Sotto l’ambizioso payoff “L’eccellenza non si racconta, si costruisce insieme”, l’evento mira a trasformare le radici locali in un motore di sviluppo globale. L’idea centrale del Manifesto 2026 è quella di superare la storica narrazione della “terra di bonifica” per riposizionare l’area come un laboratorio europeo dell’agricoltura di qualità. L’evento mira a valorizzare i punti di forza delle aree produttive di questo prestigioso territorio, avviando un percorso di comunicazione omogenea e condivisa. L’obiettivo è individuare un marchio riconoscibile capace di creare valore attorno al lavoro delle imprese che, con spirito pionieristico, hanno dato vita a questo progetto, lasciando alle nuove generazioni un vero e proprio manifesto d’intenti: “Mangia/bevi/ pensa Pontino”.

In questo scenario, il legame con il mito del Circeo diventa il ponte ideale per trasformare un bene agricolo in un’esperienza culturale ed emotiva indimenticabile. Il cuore dell’iniziativa risiede nella volontà di mettere a sistema le eccellenze del paniere pontino; dalla Mozzarella di Bufala, passando per l’Olio della cultivar Itrana, senza tralasciare il Moscato di Terracina e i vini DOC del Circeo. Sarà l’occasione di celebrare questi prodotti, ma anche di analizzarne i mercati e risolvere le criticità strutturali, come i colli di bottiglia della logistica e della distribuzione.

Attraverso il dialogo diretto tra produttori ed esponenti del settore Horeca, l’obiettivo è innescare una “rivoluzione qualitativa” che passi per la sostenibilità e uno storytelling moderno, capace di parlare il linguaggio dei content creator per intercettare l’interesse della Gen Z attraverso l’etica e la trasparenza. La manifestazione si aprirà con un brindisi di benvenuto alle 17.00, seguito da una tavola rotonda moderata da esperti e istituzioni. Il dibattito vedrà il confronto tra figure chiave come Lorenzo Dolci, il Presidente della Commissione Sviluppo Economico della Regione Lazio Vittorio Sambucci, e i padroni di casa Giovanni e Gianluca Giannini. Il dialogo si arricchirà con le prospettive di operatori della ristorazione e del commercio come Luca Targa, Daniel Natarella e Attilio Ferraiolo, e ancora il distretto agroalimentare pontino con il Presidente Claudio Marcoccio e il Vice-presidente Salvatore Liotti insieme alla competenza tecnica di Umberto Trombelli (AIS Latina) e della giornalista Tiziana Briguglio. Non mancherà il contributo del mondo produttivo con la partecipazione di Ortolanda e la visione accademica rappresentata dall’IIS San Benedetto, Einaudi, Mattei di Latina e dall’ITAS Garibaldi di Roma. Uno dei momenti più innovativi sarà il Workshop Creativo delle 18.00, dove i partecipanti saranno chiamati a contribuire attivamente alla definizione dell’eccellenza futura portando “un colore, un simbolo e una parola”.

La serata si concluderà intorno alle 19.00 con “Il Gusto dell’Insieme”, una degustazione dei prodotti tipici curata dai talenti locali degli istituti alberghieri e tecnici, a testimonianza di come le nuove generazioni siano già parte integrante di questa evoluzione. Il progetto si riassume in una sintesi programmatica chiara: «Abbiamo la terra, abbiamo le aziende, abbiamo il talento. Ora mettiamoli a sistema».