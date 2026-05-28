ATTUALITA'
Sicurezza stradale, il Comune di Latina investe 400mila euro per segnaletica e attraversamenti: 51 interventi
LATINA – Il Comune di Latina investirà 400mila euro per migliorare la segnaletica urbana in città e nei borghi. E’ quanto emerso questa mattina nel corso della commissione consiliare Trasporti, presieduta dalla consigliera Pina Cochi. Il programma è stato illustrato dall’assessore al ramo Gianluca Di Cocco con l’ausilio degli uffici. Si tratta di 51 interventi in totale.
Particolare attenzione sarà data agli attraversamenti pedonali, alle aree scolastiche, ai punti critici della viabilità cittadina e ai borghi. Grazie a un finanziamento ministeriale – spiega Di Cocco –si interverrà in numerose intersezioni considerate sensibili sotto il profilo dell’incidentalità, con l’implementazione di nuove soluzioni tecnologiche per aumentare la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti. Prevista anche l’installazione di pannelli fluororifrangenti giallo-verde.
Gli interventi interesseranno quelli che il Pums individua come ‘punti neri dell’incidentalità’. “Un progetto costruito su dati tecnici e analisi dell’incidentalità, che consentirà di elevare gli standard di sicurezza urbana attraverso soluzioni moderne ed efficaci”, conclude Di Cocco.
ATTUALITA'
Otto Bandiere Verdi alla Riviera D’Ulisse. Formia: “Qui da 17 anni”
LATINA – Il mare pontino conquista otto Bandiere Verdi che indicano spiagge adatte a bambini e famiglie. Sulle 164 totali assegnate, il litorale della provincia di Latina è tra i più presenti con Formia, Gaeta, Lido di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina e Ventotene con Cala Nave. Le Bandiere Verdi sono state assegnate sulla base delle indicazioni date da 3.238 pediatri italiani e stranieri: spiagge ampie, acque pulite e presenza di operatori del salvataggio alcuni dei requisiti valutati.
A Formia il riconoscimento arriva da 17 anni consecutivi: “Essere confermati Bandiera Verde per il diciassettesimo anno consecutivo è motivo di grande orgoglio per la nostra città – dichiara il Sindaco Gianluca Taddeo – Questo riconoscimento certifica non solo la bellezza del nostro mare e delle nostre spiagge, ma soprattutto la capacità di Formia di essere una città accogliente, sicura e attenta ai bisogni delle famiglie. Continueremo a lavorare per migliorare sempre di più i servizi, la vivibilità del lungomare e la qualità dell’offerta turistica, valorizzando il nostro straordinario patrimonio naturale”.
Soddisfazione anche da parte dell’Assessore all’Ambiente Francesca Di Rocco: “La conferma della Bandiera Verde rappresenta un importante attestato al lavoro svolto in questi anni sul fronte della tutela ambientale, della pulizia delle spiagge e della sostenibilità. Formia viene premiata perché offre un ambiente sano, sicuro e a misura di bambino. È un risultato che appartiene all’intera comunità, agli operatori balneari, ai volontari e a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a preservare la qualità del nostro litorale”.
ATTUALITA'
Dieci milioni a Ponza e Ventotene per il molo di Cala Feola, l’elisuperificie e il porto
PONZA – Sono stati firmati oggi, alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e dei sindaci delle due isole pontine, Francesco Ambrosino e Carmine Caputo, gli accordi per avviare la fase esecutiva di interventi programmati: un totale di 9.379.000 euro, che riguardano il potenziamento del molo di Cala Feola, la realizzazione di un’elisuperficie a Ponza e la messa in sicurezza del porto di Ventotene.
«La sottoscrizione di questi accordi rappresenta un momento strategico per la concretizzazione di importanti opere per lo sviluppo delle infrastrutture portuali esistenti – dichiara l’assessore alle Politiche del Mare. Pasquale Ciacciarelli – L’attribuzione di circa 4 milioni e 600mila euro per il potenziamento e rafforzamento del molo di Cala Feola a Ponza e di oltre 4 milioni e 300mila euro per il potenziamento del porto di Ventotene consentiranno, infatti, la modernizzazione dei siti portuali, rendendoli adeguati e rispondenti alle esigenze del territorio».
Il finanziamento è garantito dal Dipartimento Casa Italia che ha selezionato e approvato i progetti presentati dalla Regione Lazio, attraverso l’assessorato regionale alle Politiche del Mare, in sinergia istituzionale con i Comuni di Ponza e Ventotene.
ATTUALITA'
Regina Viarum Festival, la prima edizione si chiude con oltre 1500 spettatori
Si è chiuso con oltre 1.500 spettatori il Regina Viarum Festival, il progetto promosso dalla Regione Lazio dedicato alla valorizzazione della Via Appia come patrimonio storico, culturale e identitario del territorio.
Cinque giorni di eventi, da Roma fino a Minturno, hanno unito cammini, musica, archeologia, visite guidate, degustazioni e attività culturali lungo il percorso dell’antica Regina Viarum.
Secondo i dati diffusi dagli organizzatori, il festival ha coinvolto oltre 200 camminatori, più di 200 partecipanti alle visite guidate, 300 presenze ai convegni e circa 20 produttori locali negli spazi dedicati alle eccellenze del territorio. Particolare attenzione è stata rivolta anche ai giovani, con oltre 100 studenti coinvolti nelle attività didattiche organizzate nella giornata conclusiva di Itri.
Positivi anche i numeri della comunicazione online, con le campagne digitali che hanno raggiunto quasi un milione di utenti.
Soddisfazione da parte dell’assessore regionale al Turismo, Ambiente e Sport Elena Palazzo, che ha parlato di un risultato oltre le aspettative e di un progetto destinato a crescere, con l’obiettivo di valorizzare il legame tra la Via Appia e le eccellenze culturali ed enogastronomiche del Lazio.
L’iniziativa ha coinvolto enti locali, associazioni, parchi e operatori culturali lungo tutto il tracciato della storica strada romana.
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