APPUNTAMENTI
Il Giro dell’Agro Pontino 2026 si prepara a vivere la sua 16ª tappa, in programma domenica 12 luglio 2026, poi la pausa estiva
Arriva la 16° tappa del Giro dell’Agro Pontino prima della pausa estiva. L’organizzazione è affidata alla ASD Drago On Bike, presieduta da Gianluca Sarrecchia, che proporrà la “Draghissima – XVII Trofeo Drago On Bike”, valida anche come Memorial Gino Aglietti e Memorial Antonio Sarrecchia. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 7.00 presso il Bar Nives, in via Santa Maria Goretti 105, a Tre Cancelli (Nettuno), mentre la partenza sarà data alle 8.30. Gli atleti affronteranno un circuito di circa 65 chilometri, articolato su otto giri, che attraverserà Tre Cancelli, via Santa Maria Goretti (SP12/A), via Santa Marinella, la Nettuno-Velletri (SP87/B) e la Tre Cancelli-Piscina (SP23/B), prima del ritorno al punto di partenza. Per questa prova sono previsti 2 punti da scalare nella classifica del circuito. “Siamo giunti al giro di boa della manifestazione con la sedicesima tappa che segnerà lo stop estivo del circuito – commenta la Commissione Ciclistica OPES – Le gare riprenderanno il prossimo 6 settembre con il prosieguo del Giro dell’Agro Pontino 2026”. La manifestazione rappresenta anche un momento di grande valore umano e sociale. La ASD Drago On Bike ha infatti voluto dedicare la gara alla memoria di Antonio Sarrecchia, padre del presidente Gianluca, e di Gino Aglietti, storico componente dell’associazione “Uniti per Tre Cancelli” e per molti anni direttore sportivo di diverse società ciclistiche del territorio.L’evento rientra inoltre nel programma dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, patrono di Tre Cancelli. Per questo motivo la Commissione Ciclistica OPES rivolge un sentito ringraziamento al Comitato Festeggiamenti Tre Cancelli, che ha sostenuto con convinzione l’organizzazione della manifestazione, contribuendo alla realizzazione di un appuntamento che unisce sport, tradizione e partecipazione della comunità.
APPUNTAMENTI
Libri nel Parco, De Magistris a Sabaudia presenta “Attuare la Costituzione”
SABAUDIA – Prosegue la XII edizione di “Libri nel Parco – Quando la cultura incontra la natura”. Il secondo appuntamento è in programma giovedì 9 luglio 2026, alle ore 21:30, presso il Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” di Sabaudia, e vedrà protagonista Luigi De Magistris, magistrato, già pubblico ministero ed ex sindaco di Napoli.
Nel corso della serata presenterà il suo ultimo libro, “Attuare la Costituzione. Oltre gli ostacoli e gli abusi del potere”, un’opera che affronta temi di grande attualità legati alla piena applicazione dei principi costituzionali, al rispetto della legalità, alla tutela dei diritti fondamentali e al rapporto tra cittadini e istituzioni.
Attraverso il racconto della propria esperienza professionale e istituzionale, De Magistris propone una riflessione sul significato della Costituzione quale strumento vivo di democrazia, giustizia sociale e partecipazione, soffermandosi sulle criticità che ancora oggi ne ostacolano la piena attuazione.
A dialogare con l’autore sarà il giornalista Vittorio Buongiorno, in un confronto che offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire temi centrali per la vita democratica del Paese.
Dopo il grande successo della serata inaugurale con lo storico Mauro Canali, che ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico e un vivace dibattito culturale, Libri nel Parco prosegue il proprio percorso confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale di Sabaudia.
La rassegna è ideata e organizzata dall’Associazione Sabaudia Culturando APS, in collaborazione con la socia onoraria Licia Pastore, con il patrocinio della Provincia di Latina, il patrocinio e il sostegno della Città di Sabaudia e il sostegno della BCC del Circeo e Privernate.
L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
APPUNTAMENTI
Latina accoglie “Il Grande Boccia”: al cinema Corso la commedia di Karen Di Porto con Ricky Memphis
Arriva a Latina “Il Grande Boccia”, la commedia diretta da Karen Di Porto e interpretata da Ricky Memphis, presentata in concorso alla Festa del Cinema di Roma.
L’appuntamento è per domenica 12 luglio presso l’Arena del Cinema Corso, con la presenza in sala della regista e del protagonista per incontrare il pubblico e raccontare il film.
La pellicola racconta la storia di Tanio Boccia, personaggio realmente esistito e considerato per anni “il peggior regista del cinema italiano”. Nel 1964, nonostante le difficoltà economiche, le critiche dei colleghi e i problemi con i creditori, Boccia riesce a portare avanti contemporaneamente quattro produzioni cinematografiche, tra cui film come Maciste alla corte dello zar e La valle dell’eco tonante.
La sua vita professionale cambia però con l’arrivo di un evento destinato a rivoluzionare il cinema italiano: nel settembre del 1964 esce “Per un pugno di dollari”.
Nel cast anche la partecipazione straordinaria di Nino Frassica, mentre l’aiuto regia è affidato al regista pontino Renato Chiocca.
APPUNTAMENTI
Pontinia, il viaggio sulla Via Appia di Gian Luca Campagna fa tappa al MAP
La Via Appia e il suo legame con il territorio pontino saranno al centro dell’incontro in programma giovedì 9 luglio alle 19 al MAP – Museo Agro Pontino di Pontinia, dove verrà presentato il libro “Le emozioni della Via Appia” del giornalista e scrittore pontino Gian Luca Campagna.
L’autore dialogherà con Daniela Novelli in un appuntamento che vedrà anche la partecipazione della presidente della Pro Loco Mascia Finotti, del sindaco Eligio Tombolillo, della delegata alla Cultura Maria Rita D’Alessio e dell’assessore alla Programmazione del territorio Giovanni Bottoni.
Il volume ripercorre la storia della Regina Viarum attraverso un viaggio nelle tredici città pontine attraversate dall’antica strada consolare, intrecciando storia, cultura, tradizioni e testimonianze di chi vive quotidianamente questi luoghi.
Durante l’incontro si parlerà anche del legame tra la Via Appia e Pontinia, dalla bonifica dell’Agro Pontino agli anni della fondazione della città, fino ai progetti di valorizzazione del territorio, tra cui quello per la realizzazione di un Museo poderale dedicato alla storia della bonifica e degli antichi mestieri.
Il libro racconta la Via Appia non solo come itinerario storico, ma come filo conduttore capace di unire epoche, comunità e identità diverse, attraverso il racconto di persone, luoghi e paesaggi della provincia di Latina.
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