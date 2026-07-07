Il Giro dell’Agro Pontino 2026 si prepara a vivere la sua 16ª tappa, in programma domenica 12 luglio 2026, poi la pausa estiva

Arriva la 16° tappa del Giro dell’Agro Pontino prima della pausa estiva. L’organizzazione è affidata alla ASD Drago On Bike, presieduta da Gianluca Sarrecchia, che proporrà la “Draghissima – XVII Trofeo Drago On Bike”, valida anche come Memorial Gino Aglietti e Memorial Antonio Sarrecchia. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 7.00 presso il Bar Nives, in via Santa Maria Goretti 105, a Tre Cancelli (Nettuno), mentre la partenza sarà data alle 8.30. Gli atleti affronteranno un circuito di circa 65 chilometri, articolato su otto giri, che attraverserà Tre Cancelli, via Santa Maria Goretti (SP12/A), via Santa Marinella, la Nettuno-Velletri (SP87/B) e la Tre Cancelli-Piscina (SP23/B), prima del ritorno al punto di partenza. Per questa prova sono previsti 2 punti da scalare nella classifica del circuito. “Siamo giunti al giro di boa della manifestazione con la sedicesima tappa che segnerà lo stop estivo del circuito – commenta la Commissione Ciclistica OPES – Le gare riprenderanno il prossimo 6 settembre con il prosieguo del Giro dell’Agro Pontino 2026”. La manifestazione rappresenta anche un momento di grande valore umano e sociale. La ASD Drago On Bike ha infatti voluto dedicare la gara alla memoria di Antonio Sarrecchia, padre del presidente Gianluca, e di Gino Aglietti, storico componente dell’associazione “Uniti per Tre Cancelli” e per molti anni direttore sportivo di diverse società ciclistiche del territorio.L’evento rientra inoltre nel programma dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, patrono di Tre Cancelli. Per questo motivo la Commissione Ciclistica OPES rivolge un sentito ringraziamento al Comitato Festeggiamenti Tre Cancelli, che ha sostenuto con convinzione l’organizzazione della manifestazione, contribuendo alla realizzazione di un appuntamento che unisce sport, tradizione e partecipazione della comunità.