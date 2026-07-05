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Cambio di programma per il concerto di Sant’Anna: in piazza Indipendenza arriva Cristiano Malgioglio
Dopo l’improvvisa rinuncia di Cristina D’Avena sarà il grande cantautore e noto personaggio televisivo ad esibirsi il 26 luglio in un concerto abbinato a “Festivalbars, le hit dell’estate live”. La produzione di Cristina D’avena ha motivato la rinuncia per “sopraggiunte programmazioni televisive della Rai”. Il Comune di Pontinia è comunque corso ai ripari immediatamente: arriva Cristiano Malgioglio, celebre cantautore e amatissimo opinionista e conduttore televisivo. La sua fama di paroliere è dovuta ai capolavori scritti per Mina, Raffaella Carrà, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni e tanti altri, anche se non vanno trascurati i successi da interprete in oltre 30 album prodotti. Malgioglio salirà sul palco di piazza Indipendenza per proporre i suoi tormentoni e mostrare tutta la personalità e la simpatia emerse con il ruolo di personaggio televisivo. Il suo concerto, tra l’altro, sarà abbinato ad un ulteriore spettacolo all’insegna della musica anni ’90 e 2000: “Festivalbars, summer hit parade live!”. Ricordiamo che i grandi appuntamenti della festa inizieranno la sera del 23 luglio con “Enjoy the Show” del Phoenix Gospel Choir, proseguiranno il 24 con “Idol”, la tribute band di Achille Lauro e continueranno il 25 con l’energia di Lele Sarallo in “Stereo 90”.
APPUNTAMENTI
Frosinone, il monologo di Luca Ceccherelli emoziona l’inaugurazione della nuova Camera di Commercio
Si è svolta il 30 giugno l’inaugurazione della nuova sede della Camera di Commercio di Frosinone, alla presenza delle principali autorità civili, militari e religiose del territorio. Alla cerimonia ha partecipato anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani.
Tra i momenti significativi dell’evento, l’intervento artistico promosso dall’associazione Viviamo D’Arte. Sul palco l’attore Luca Ceccherelli, direttore artistico dell’associazione, che ha interpretato un monologo scritto appositamente per l’occasione.
Attraverso una riflessione intensa sul valore dell’impresa e del lavoro, Ceccherelli ha raccontato la figura dell’imprenditore come protagonista del cambiamento, capace di guardare al futuro, assumersi responsabilità e affrontare le sfide del presente. Un messaggio che ha posto al centro il ruolo dell’imprenditoria come motore di sviluppo, innovazione e crescita per il territorio.
L’esibizione ha ricevuto il plauso del pubblico presente, contribuendo ad arricchire la cerimonia con un momento di forte valore culturale e umano.
Con questa partecipazione, Viviamo D’Arte conferma il proprio impegno nella promozione della cultura come strumento di dialogo con le istituzioni e di valorizzazione del territorio, sostenendo una visione di sviluppo in cui arte, impresa e comunità crescono insieme.
APPUNTAMENTI
Un viaggio nell’antico Egitto con Il romanzo di Ramses. Appuntamento Martedì 7 Luglio a Latina
Sarà presentato Martedì 7 luglio, alle ore 18.00, presso l’Hotel Europa di Latina,Il romanzo di Ramses di Salvatore D’Incertopadre, pubblicato nella collana I Diamanti di Aletti Editore. L’evento, a ingresso libero, rappresenta un’occasione per avvicinarsi a una delle figure più affascinanti e influenti della storia antica attraverso una narrazione che intreccia rigore storico, mistero e riflessione religiosa. Protagonista del libro è Ramses II, conosciuto come Ramses il Grande, uno dei più celebri faraoni dell’antico Egitto. Il suo lunghissimo regno, durato oltre sessant’anni, fu caratterizzato da importanti campagne militari, da una raffinata attività diplomatica e dalla realizzazione di opere monumentali che ancora oggi testimoniano la grandezza della civiltà egizia, come i templi di Abu Simbel, il complesso di Karnak e il Ramesseum. Attraverso il racconto della sua vita, delle sue imprese, del profondo legame con la regina Nefertari e dell’eredità che ha lasciato alla storia, il romanzo restituisce il ritratto di un sovrano destinato a diventare una figura leggendaria. La presentazione sarà arricchita da un dialogo a più voci. Insieme all’autore interverrà la giornalista Cora Craus, che offrirà una lettura critica e approfondita dell’opera, mentre la conversazione sarà moderata dalla giornalista Dina Tomezzoli, accompagnando il pubblico alla scoperta degli aspetti storici, simbolici e culturali del romanzo. Il romanzo di Ramses, composto da 268 pagine, è il secondo volume della trilogia che Salvatore D’Incertopadre dedica all’antico Egitto. Il primo capitolo del progetto editoriale è stato Il romanzo di Akhenaton, mentre anche questo nuovo lavoro prosegue il percorso narrativo dell’autore, offrendo una rilettura coinvolgente di uno dei protagonisti più illustri della civiltà egizia.
APPUNTAMENTI
Studenti del liceo Grassi campioni mondiali di robotica, la premiazione in Comune
Questa mattina, in aula consiliare, è stata consegnata una targa di riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale alla squadra de “Gli Sbullonati” del liceo scientifico G.B. Grassi di Latina che, in Messico, hanno conquistato il Robot Design Award Champion all’International Open Championship della First Lego League, la più importante manifestazione internazionale dedicata alla robotica educativa e all’innovazione tecnologica per studenti e studentesse.
Presenti il sindaco Matilde Celentano, l’assessore all’Istruzione Federica Censi, il dirigente del liceo scientifico Vincenzo Lifranchi e gli studenti che hanno appena conquistato il titolo.
Il laboratorio di robotica del Liceo Grassi di Latina, unico team italiano presente, ha infatti ottenuto uno dei riconoscimenti più prestigiosi dell’intera manifestazione, dimostrando il più alto livello mondiale nella progettazione e programmazione del robot.
“Complimenti – afferma il sindaco Matilde Celentano – a Davide Baldasseroni, Andrea Cappadonia, Gaia D’Onofrio, Giorgia Iacoboni, Lorenza Iannotti, Flavia Laurucci, Luca Lozito, Gabriele Palmigiani, Emanuele Salvadori e Raffaele Viola, al dirigente scolastico Vincenzo Lifranchi e ai professori Francesca Cirilli e Gianmarco Proietti. Hanno ottenuto un riconoscimento di altissimo valore internazionale che premia non solo l’eccellenza tecnica nella progettazione e programmazione del robot, ma anche la capacità di innovare, sperimentare e lavorare in squadra a livelli competitivi mondiali”.
“Il progetto sviluppato con il software ‘Beluga’ – dichiara Federica Censi, assessore all’Istruzione – dimostra quanto la scuola italiana possa essere all’avanguardia quando unisce competenze, creatività e passione. Questo successo è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità di Latina e rappresenta un esempio concreto del valore della scuola pubblica come motore di crescita, inclusione e futuro. Un ringraziamento particolare va anche a tutte le realtà che hanno sostenuto il progetto, rendendo possibile un’esperienza formativa internazionale così significativa. Ai ragazzi va il mio più grande plauso e l’augurio di continuare a coltivare il loro talento: il loro risultato dimostra che l’innovazione nasce quando ai giovani vengono date fiducia e opportunità”.
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