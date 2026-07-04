Allarme morbillo al concorso in magistratura, alert anche ai candidati pontini

GAETA – Quattro persone protagoniste di una violenta rissa avvenuta a giugno in Piazza XIX Maggio sono state denunciate dalla Polizia. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Gaeta che avevano avviato le indagini subito dopo i fatti, la sera del 22 giugno, grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini dei circuiti di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali vicini al bar dove si era consumata la rissa, hanno potuto procedere all’identificazione dei partecipanti, scagionando invece le persone che non avevano commesso alcun reato. Al termine delle indagini sono stati denunciati due uomini e due donne.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato, la rissa sarebbe scoppiata dopo un diverbio tra due persone, degenerato rapidamente in un’aggressione fisica che ha coinvolto più persone e durante la quale uno dei partecipanti è stato colpito al capo con una bottiglia.

Tra i quattro denunciati, residenti a Formia e Gaeta, uno era stato raggiunto da un daspo urbano emesso dal Questore di Latina per la rissa di Capodanno al Bajamar di Formia.

“Nei confronti degli indagati, per i quali vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva – si legge in una nota della Questura – , sarà valutato anche l’avvio di misure di prevenzione personali di competenza del Questore, dirette a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché a prevenire la reiterazione di comportamenti violenti e pericolosi per la collettività”.