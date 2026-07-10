OGGI IN PRIMA PAGINA
Latina, abbandono illecito di rifiuti, oltre 10.000 euro di sanzioni elevate
LATINA – Oltre 10.000 euro di sanzioni elevate nel corso della prima giornata di controlli straordinari contro l’abbandono illecito dei rifiuti. E’ il bilancio dell’operazione “Tolleranza Zero”, che ha preso il via questa mattina sul territorio comunale, anticipata giovedì dalla sindaca Matilde Celentano e dall’assessore all’Ambiente Michele Nasso. La Polizia Locale, con tre pattuglie in borghese, in collaborazione con gli ispettori ambientali di Abc ha fermato oltre 100 persone: 36 sono state sanzionate per errato conferimento dei rifiuti, con verbali contestati al momento.
Nel corso dell’operazione è stata inoltre deferita all’autorità giudiziaria una donna che ha opposto resistenza alla richiesta degli agenti di fornire le proprie generalità.
I controlli hanno interessato in particolare via Nasi, via Verdi, via dei Volsci, via Magenta e via Castelfidardo. A questi si aggiungeranno gli accertamenti effettuati attraverso l’analisi dei filmati registrati dalle fototrappole installate sul territorio, che consentiranno di individuare ulteriori responsabili di comportamenti illeciti.
“Lo avevamo annunciato e lo abbiamo fatto: tolleranza zero verso l’abbandono illecito dei rifiuti nella nostra città – dichiara Celentano –. Ringrazio la Polizia Locale, e in particolare il vice commissario Emilio Boscaro, e gli ispettori ambientali di Abc per il grande lavoro svolto, che ha prodotto risultati importanti già dal primo giorno. Abbandonare i rifiuti su strade, marciapiedi o in aree non destinate al conferimento è un comportamento inaccettabile che deturpa il decoro urbano e danneggia l’intera comunità. Abbiamo voluto dare un segnale chiaro: chi non rispetta le regole sarà sanzionato. Il fatto che in una sola giornata siano state elevate sanzioni per oltre 10.000 euro dimostra in modo inequivocabile che il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti esiste ed è tutt’altro che marginale. Proprio per questo non possiamo abbassare la guardia: continueremo con controlli serrati e interventi mirati per tutelare il decoro della città e il rispetto delle regole. Invito tutti i cittadini a collaborare, rispettando le norme e contribuendo a mantenere Latina pulita e decorosa, come merita”.
“Questa attività rappresenta un tassello fondamentale della strategia che l’amministrazione comunale sta portando avanti per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e promuovere una maggiore cultura del rispetto dell’ambiente – aggiunge l’assessore all’Ambiente Michele Nasso –. Le regole sul conferimento dei rifiuti esistono e devono essere rispettate: solo attraverso senso civico, responsabilità individuale e controlli costanti, che possono fungere anche da deterrente, possiamo garantire una città più pulita, vivibile e decorosa. Le verifiche proseguiranno e interesseranno progressivamente tutto il territorio comunale affinché nessuno si senta più autorizzato ad abbandonare rifiuti in luoghi non consentiti”.
APPUNTAMENTI
A Terracina tona la festa del mare 2026. Si parte il 14 Luglio con il concerto di Noemi
La città di Terracina si prepara a vivere la prima edizione ufficiale della Festa del Mare. Per sei giorni Terracina si trasformerà in un grande villaggio sul mare dove spettacoli, concerti, street food e momenti di aggregazione accompagneranno cittadini e turisti in una delle settimane più attese dell’estate terracinese. L’obiettivo è quello di consolidare una manifestazione capace di valorizzare il mare, le tradizioni, il turismo e le eccellenze del territorio, offrendo a cittadini e visitatori un evento di qualità destinato a crescere negli anni.
Il villaggio sorgerà all’interno di Piazzale Stella Polare, in prossimità del Villaggio dei Pescatori, in una posizione privilegiata dove il fascino del Tempio di Giove, il mare, il canale e le imbarcazioni faranno da splendida cornice ad uno degli appuntamenti più importanti dell’estate pontina.
L’area verrà completamente trasformata con scenografie luminose, giochi di luce, spazi dedicati alla ristorazione, un’accogliente area ospitalità dove poter trascorrere piacevoli serate tra amici e famiglia.
Ampie aree attrezzate con tavoli e sedute saranno a disposizione del pubblico, pensate per garantire comfort e convivialità, permettendo di vivere l’esperienza gastronomica in totale relax, immersi in un’atmosfera accogliente e curata in ogni dettaglio.
La brigata del TTS Food porterà a Terracina oltre 20 Street Chef selezionati provenienti da tutta Italia che cucineranno rigorosamente in modalità espressa, proponendo un viaggio gastronomico tra eccellenze regionali e sapori internazionali.
Ad arricchire ogni serata sarà un prestigioso cartellone di spettacoli completamente gratuiti nato dall’impegno del direttore artistico della Festa del Mare Franco Iannizzi:
PROGRAMMA
Martedì 14 luglio
NOEMI in concerto
Mercoledì 15 luglio
Michael Jackson Experience
European Michael Jackson Tribute Show
Giovedì 16 luglio
Tony Tammaro in concerto
Venerdì 17 luglio
ReQueen
Tributo ufficiale ai Queen
Sabato 18 luglio
Remixxo 70/80/90
All Dance Hits Night Revival
Domenica 19 luglio
Off Limits in Tour
Animazione, effetti speciali, emozioni e musica
A mezzanotte gran finale con lo spettacolo dei fuochi d’artificio.
CRONACA
Formia, sgomberati dieci ordigni bellici, la circolazione ferroviaria torna alla normalità
Sono stati rinvenuti nel comune di Formia 10 ordigni bellici inesplosi situati all’interno di una trincea di scavo della pubblica fognatura al di sotto della linea ferroviaria Roma-Napoli in una zona adiacente ad un’area residenziale. La Prefettura ha attivato il 21esimo Reggimento Genio Guastatori di Caserta per l’intervento di bonifica, previa messa in sicurezza dell’area da parte della Polizia Locale. A seguito del sopralluogo effettuato, il reggimento ha informato che si tratta di bombe di aereo di nazionalità italiana del peso complessivo di 500 chili. Tenuto conto della complessità dell’intervento che ha comportato la sospensione della linea ferroviaria Roma-Napoli nella tratta Formia-Minturno ieri a partire dalle 19, la Prefettura ha provveduto all’attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi per definire il raccordo con tutti gli enti interessati e le modalità operative delle attività di bonifica e stoccaggio degli ordigni. Sulla base delle indicazioni fornite dagli artificieri, le bombe sono state trasportate nel corso della notte con un mezzo scortato dalle forze di polizia in una cava appositamente individuata. Le operazioni di brillamento verranno effettuate nei prossimi giorni all’interno di un sito idoneo che sarà successivamente individuato dal Genio Guastatori. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, da questa mattina a partire dalle 6 sulla linea Roma-Napoli via Formia, la circolazione è tornata regolare tra Formia e Minturno-Scauri dopo il rinvenimento degli ordigni.
CRONACA
Terracina, sgomberato maxi insediamento abusivo: vi vivevano 72 stranieri che pagavano l’affitto in nero a un italiano con precedenti
TERRACINA – È stato sgomberato questa mattina un vasto insediamento abusivo in località San Silviano, a Terracina, dove su un terreno di circa otto ettari sono sorte decine di manufatti realizzati abusivamente, in tutto 39 unità dove vivevano, corrispondendo un affitto in nero, oltre 70 persone tra cui 23 minori, prevalentemente di nazionalità indiana e bengalese. “L’operazione, pianificata in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha visto impegnato un dispositivo interforze composto. Gli operatori hanno effettuato sopralluoghi presso le singole unità abitative per prendere contatto con i nuclei familiari presenti e garantire assistenza alle persone più vulnerabili”, si legge in una nota della Questura. Dodici persone risultate prive di documentazione sono state accompagnate presso gli uffici di polizia per gli accertamenti di competenza da parte dell’Ufficio Immigrazione.
L’INSSEDIAMENTO – L’intera area, di proprietà di un cittadino italiano con numerosi precedenti di polizia, era organizzata lungo una strada sterrata con 22 unità abitative sul lato destro e 17 sul lato sinistro, oltre a 4 manufatti in corso di costruzione, 2 magazzini contenenti materiale edile e profilati in alluminio e un ufficio. Le abitazioni erano realizzate in muratura con coperture in lamiera, in parte coibentate e in parte con tegole in plastica. Dalle verifiche è emerso che solo quattro persone avevano un regolare contratto di affitto, i 72 occupanti hanno riferito agli operatori di corrispondere in contanti canoni di 350 o 600 euro mensili al cittadino italiano proprietario del sito.
LE CONTESTAZIONI – Nel corso di un’ispezione congiunta della Polizia di stato e dell’Ispettorato del Lavoro sono state contestate inoltre violazioni penali previste in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed è stata richiesta ulteriore documentazione per i successivi approfondimenti.
I Carabinieri Forestali hanno proceduto al sequestro preventivo di una porzione di circa 3.500 metri quadrati per violazioni ambientali.
Il personale ENEL ha accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica, provvedendo all’immediato distacco.
L’ASL ha riscontrato gravi criticità igienico-sanitarie, l’assenza di acqua potabile e la presenza di un allaccio a un pozzo di acqua sorgiva.
La Polizia Locale ha avviato gli accertamenti in materia di abusivismo edilizio e disposto il sequestro dei manufatti in corso di completamento.
Nel corso dell’intervento sono stati inoltre controllati dalla Polizia Stradale 15 autoveicoli e 7 targhe, una delle quali una risultata positiva agli accertamenti effettuati nelle banche dati in uso alle forze di polizia.
L’ASL, infine, ha riscontrato gravi criticità igienico-sanitarie delle unità abitative. È stata, inoltre, accertata l’assenza di acqua potabile nei manufatti abitativi, che sono risultati allacciati ad un pozzo di acqua sorgiva ivi presente.
Sono in corso ulteriori verifiche su possibili fenomeni di sfruttamento della manodopera e violazioni di natura amministrativa e penale.
Hanno operato Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Reparti Mobili della Polizia di Stato, Polizia Scientifica, Polizia Stradale, Digos, Squadra Mobile, operatori dell’Ufficio Immigrazione, dei Carabinieri Forestali, dell’Ispettorato del Lavoro, dell’Azienda Sanitaria Locale, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Provinciale, della Polizia Locale di Terracina, dei Servizi Sociali del Comune di Terracina e i tecnici delle società di gestione delle reti di pubblica utilità.
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