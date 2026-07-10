Latina, abbandono illecito di rifiuti, oltre 10.000 euro di sanzioni elevate

LATINA – Oltre 10.000 euro di sanzioni elevate nel corso della prima giornata di controlli straordinari contro l’abbandono illecito dei rifiuti. E’ il bilancio dell’operazione “Tolleranza Zero”, che ha preso il via questa mattina sul territorio comunale, anticipata giovedì dalla sindaca Matilde Celentano e dall’assessore all’Ambiente Michele Nasso. La Polizia Locale, con tre pattuglie in borghese, in collaborazione con gli ispettori ambientali di Abc ha fermato oltre 100 persone: 36 sono state sanzionate per errato conferimento dei rifiuti, con verbali contestati al momento.

Nel corso dell’operazione è stata inoltre deferita all’autorità giudiziaria una donna che ha opposto resistenza alla richiesta degli agenti di fornire le proprie generalità.

I controlli hanno interessato in particolare via Nasi, via Verdi, via dei Volsci, via Magenta e via Castelfidardo. A questi si aggiungeranno gli accertamenti effettuati attraverso l’analisi dei filmati registrati dalle fototrappole installate sul territorio, che consentiranno di individuare ulteriori responsabili di comportamenti illeciti.

“Lo avevamo annunciato e lo abbiamo fatto: tolleranza zero verso l’abbandono illecito dei rifiuti nella nostra città – dichiara Celentano –. Ringrazio la Polizia Locale, e in particolare il vice commissario Emilio Boscaro, e gli ispettori ambientali di Abc per il grande lavoro svolto, che ha prodotto risultati importanti già dal primo giorno. Abbandonare i rifiuti su strade, marciapiedi o in aree non destinate al conferimento è un comportamento inaccettabile che deturpa il decoro urbano e danneggia l’intera comunità. Abbiamo voluto dare un segnale chiaro: chi non rispetta le regole sarà sanzionato. Il fatto che in una sola giornata siano state elevate sanzioni per oltre 10.000 euro dimostra in modo inequivocabile che il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti esiste ed è tutt’altro che marginale. Proprio per questo non possiamo abbassare la guardia: continueremo con controlli serrati e interventi mirati per tutelare il decoro della città e il rispetto delle regole. Invito tutti i cittadini a collaborare, rispettando le norme e contribuendo a mantenere Latina pulita e decorosa, come merita”.

“Questa attività rappresenta un tassello fondamentale della strategia che l’amministrazione comunale sta portando avanti per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e promuovere una maggiore cultura del rispetto dell’ambiente – aggiunge l’assessore all’Ambiente Michele Nasso –. Le regole sul conferimento dei rifiuti esistono e devono essere rispettate: solo attraverso senso civico, responsabilità individuale e controlli costanti, che possono fungere anche da deterrente, possiamo garantire una città più pulita, vivibile e decorosa. Le verifiche proseguiranno e interesseranno progressivamente tutto il territorio comunale affinché nessuno si senta più autorizzato ad abbandonare rifiuti in luoghi non consentiti”.