ATTUALITA'
Ex Camping Fogliano, sopralluogo della Commissione Trasparenza
Dopo quasi nove anni dall’acquisizione al patrimonio comunale, il futuro dell’ex Camping Fogliano torna al centro del dibattito politico a Latina. La Commissione Trasparenza del Comune, presieduta da Maria Grazia Ciolfi, ha effettuato un sopralluogo nell’area di Strada Casilina Sud per verificare lo stato del complesso e fare il punto sulla situazione amministrativa.
Alla visita hanno preso parte, oltre ai componenti della Commissione, l’assessora al Patrimonio Annalisa Rodà, i tecnici comunali dei settori Patrimonio e Antiabusivismo e la Polizia Locale.
Un’area di oltre tre ettari ancora senza un progetto
Nel corso del sopralluogo è stato ripercorso l’iter amministrativo e giudiziario che ha portato alla confisca del complesso, formalmente acquisito dal Comune nel 2017. La successiva sentenza del Consiglio di Stato ha definitivamente chiuso il contenzioso con la proprietà privata.
Nonostante ciò, secondo la presidente della Commissione, l’area non è ancora stata oggetto di un progetto concreto di valorizzazione.
Il compendio si estende per oltre 31 mila metri quadrati e ricade in una zona urbanisticamente destinata a campeggio e verde attrezzato. Il Servizio Patrimonio ha comunicato che è stato avviato l’iter per la trascrizione definitiva del bene nel patrimonio dell’ente.
Occupazioni e una parte ancora privata
Durante il sopralluogo è emerso anche che una porzione dell’area comunale risulta occupata da una persona che utilizza uno dei manufatti presenti. Gli uffici comunali e la Polizia Locale hanno già avviato le verifiche e le procedure previste dalla normativa.
La Commissione ha inoltre evidenziato come una parte significativa del complesso, comprendente l’ex discoteca e una piscina olimpionica, non rientri tra i beni confiscati e sia ancora di proprietà privata. Proprio questa situazione, secondo Ciolfi, impedisce una riqualificazione complessiva dell’intero sito.
L’ipotesi di una Cittadella dello Sport
Secondo la presidente della Commissione, l’ex Camping Fogliano potrebbe diventare un’importante occasione di rilancio della Marina di Latina.
Tra le ipotesi avanzate figura la realizzazione di una Cittadella dello Sport, sfruttando anche la presenza della piscina olimpionica, in un momento in cui la città continua a confrontarsi con la carenza di impianti natatori pubblici.
Al termine dei lavori la Commissione predisporrà una relazione da trasmettere alla sindaca, alla Giunta e agli uffici comunali, chiedendo di accelerare la valorizzazione dell’area e di valutare, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, anche l’eventuale acquisizione della porzione rimasta privata.
“La confisca non può essere un punto di arrivo, ma deve trasformarsi in un’opportunità per restituire questo patrimonio alla collettività”, conclude Ciolfi.
ATTUALITA'
“Mostra d’Interesse Nazionale” per Maurizio Galante a Calais: alta moda, design e arte
LATINA – E’ stata inaugurata a metà giugno e andrà avanti per sette mesi fino al 3 gennaio del prossimo anno, la mostra Maurizio Galante & Tal Lancman. Alta Moda, Design e Arte divisa tra la Città del Merletto e della Moda e il Museo delle Belle Arti di Calais nel nord della Francia, in cui lo stilista di Latina e il designer espongono da una parte oltre sessanta capi di alta moda realizzati da Galante nel corso della sua carriera e dall’altra oggetti d’arte e fotografie che raccontano il rapporto dei due artisti la natura.
“La natura è il punto di partenza fondamentale – ha dichiarato Galante in una lunga intervista rilascia a Vogue Italia – Come designer abbiamo la missione di comunicare attraverso le nostre creazioni ciò che stiamo perdendo, la bellezza e la fragilità del mondo che ci circonda”.
La mostra ha ottenuto dal Ministero della Cultura il prestigioso riconoscimento di “Mostra d’Interesse Nazionale”. È la terza volta che la Cité de la Dentelle et de la Mode (Città del Pizzo e della Moda) riceve questo riconoscimento, dopo le esposizioni dedicate a Hubert de Givenchy (2017) e Cristóbal Balenciaga (2015).
ATTUALITA'
Cisterna, il progetto “Percorsi di Autonomia” proseguirà anche dopo il PNRR
Proseguirà anche dopo la conclusione dei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il progetto “Percorsi di Autonomia”, dedicato all’inclusione delle persone con disabilità nel territorio di Cisterna.
Questa mattina il sindaco Valentino Mantini e gli assessori Stefania Krilic e Andrea Santilli hanno incontrato i partecipanti che hanno concluso il periodo di tirocinio previsto dal progetto, svolto all’interno del settore Lavori Pubblici del Comune.
Il percorso, finalizzato all’autonomia e alla de-istituzionalizzazione delle persone con disabilità, si è sviluppato anche all’interno di un appartamento confiscato alla criminalità organizzata e assegnato all’amministrazione comunale.
Nel corso dell’incontro il sindaco ha ringraziato i partecipanti per l’impegno dimostrato, sottolineando come l’esperienza abbia permesso loro di acquisire competenze e rafforzare la propria autonomia, contribuendo al tempo stesso ai servizi della comunità.
Alla luce dei risultati ottenuti, il progetto non si fermerà con la conclusione della misura finanziata dal PNRR. Il Comitato dei Sindaci del Distretto ha infatti approvato la prosecuzione dell’iniziativa attraverso fondi distrettuali, con l’obiettivo di garantire continuità ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa.
ATTUALITA'
“Martina e la sua Luna” porta i piccoli pazienti oncologici a Gardaland, sorpresa al ristorante
LATINA – L’Associazione “Martina e la sua Luna”, la Onlus di Latina che si dedica a realizzare i sogni dei bambini e dei ragazzi in cura oncologica, è partita per Gardaland con un seguito di 46 persone per regalare quattro giorni di svago a Gardaland. Il viaggio iniziato lunedì 22 giugno, ha coinvolto le famiglie del reparto di Oncoematologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma: “Un itinerario pianificato nei minimi dettagli, ma che ha riservato una sorpresa straordinaria lungo il percorso”, spiegano organizzatori e volontari della Onlus presieduta dalla mamma di Martina, Edy Govetto.
“Per spezzare il viaggio d’andata verso il parco divertimenti, l’associazione aveva infatti programmato una sosta a Incisa in Val d’Arno, a metà strada tra la Capitale e Gardaland, concordando preventivamente un menu fisso per adulti e bambini con i titolari dell’Osteria de’ Giusti. Al momento di saldare il conto per l’intera comitiva – composta da ben 46 persone tra piccoli guerrieri, genitori e volontari – è accaduto qualcosa di tanto inatteso quanto commovente. Il proprietario del locale ha “alzato le mani” in segno di rifiuto del denaro, comunicando ai responsabili della Onlus che tutti i soci dell’osteria avevano deciso all’unanimità di offrire interamente il pranzo. “Vogliamo che usiate questi soldi in un altro modo, per i vostri progetti”, hanno spiegato i titolari dell’Osteria de’ Giusti”.
Martina e la Sua Luna sottolinea come si sia trattato di un gesto di generosità immensa non ordinario in questi tempi, una “donazione indiretta con cui i soci del locale hanno scelto di contribuire attivamente alla felicità di altri bambini, permettendo alla Onlus di conservare quei fondi per realizzare i desideri di chi sta lottando contro la malattia”.
«Gesti come questo ci ridanno speranza e ci ricordano la bellezza della solidarietà spontanea» spiegano i portavoce di Martina e la sua Luna. «I titolari e i soci dell’Osteria de’ Giusti rimarranno per sempre nel nostro cuore e in quello di tutta la nostra comunità. Grazie a loro, il nostro viaggio verso Gardaland è iniziato con il più bello dei sorrisi».
La gita è poi proseguita tra giostre, risate e momenti di meritato relax per le famiglie, portando con sé il ricordo indelebile di una carezza ricevuta da perfetti sconosciuti, diventati oggi grandi amici della Onlus.
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