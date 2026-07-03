Ex Camping Fogliano, sopralluogo della Commissione Trasparenza

LATINA – L’Associazione “Martina e la sua Luna”, la Onlus di Latina che si dedica a realizzare i sogni dei bambini e dei ragazzi in cura oncologica, è partita per Gardaland con un seguito di 46 persone per regalare quattro giorni di svago a Gardaland. Il viaggio iniziato lunedì 22 giugno, ha coinvolto le famiglie del reparto di Oncoematologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma: “Un itinerario pianificato nei minimi dettagli, ma che ha riservato una sorpresa straordinaria lungo il percorso”, spiegano organizzatori e volontari della Onlus presieduta dalla mamma di Martina, Edy Govetto.

“Per spezzare il viaggio d’andata verso il parco divertimenti, l’associazione aveva infatti programmato una sosta a Incisa in Val d’Arno, a metà strada tra la Capitale e Gardaland, concordando preventivamente un menu fisso per adulti e bambini con i titolari dell’Osteria de’ Giusti. Al momento di saldare il conto per l’intera comitiva – composta da ben 46 persone tra piccoli guerrieri, genitori e volontari – è accaduto qualcosa di tanto inatteso quanto commovente. Il proprietario del locale ha “alzato le mani” in segno di rifiuto del denaro, comunicando ai responsabili della Onlus che tutti i soci dell’osteria avevano deciso all’unanimità di offrire interamente il pranzo. “Vogliamo che usiate questi soldi in un altro modo, per i vostri progetti”, hanno spiegato i titolari dell’Osteria de’ Giusti”.

Martina e la Sua Luna sottolinea come si sia trattato di un gesto di generosità immensa non ordinario in questi tempi, una “donazione indiretta con cui i soci del locale hanno scelto di contribuire attivamente alla felicità di altri bambini, permettendo alla Onlus di conservare quei fondi per realizzare i desideri di chi sta lottando contro la malattia”.

«Gesti come questo ci ridanno speranza e ci ricordano la bellezza della solidarietà spontanea» spiegano i portavoce di Martina e la sua Luna. «I titolari e i soci dell’Osteria de’ Giusti rimarranno per sempre nel nostro cuore e in quello di tutta la nostra comunità. Grazie a loro, il nostro viaggio verso Gardaland è iniziato con il più bello dei sorrisi».

La gita è poi proseguita tra giostre, risate e momenti di meritato relax per le famiglie, portando con sé il ricordo indelebile di una carezza ricevuta da perfetti sconosciuti, diventati oggi grandi amici della Onlus.